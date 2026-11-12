El Gobierno convocará a extraordinarias para aprobar el Presupuesto 2027 y apurar la eliminación de las PASO

El Congreso entra en tiempo de descuento para aprobar un abultado paquete de leyes cruciales para el Gobierno.

El oficialismo se prepara para blindar sus dos prioridades estratégicas del año: el Presupuesto 2027 y la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó este jueves que el Poder Ejecutivo nacional convocará formalmente a sesiones extraordinarias durante el mes de diciembre para debatir el paquete normativo que exige tanto el esquema doméstico como los organismos internacionales.

«Seguramente haya extraordinarias», ratificó Menem en diálogo con Radio Mitre, al adelantar que la intención de la Casa Rosada es acelerar los tiempos en el Congreso para despejar el panorama político y económico.

La estrategia de Santilli: el «scrum» para meter presión

La jugada articulada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, responde a una maniobra clásica de presión parlamentaria. Al advertir que los 37 votos necesarios para modificar la ley electoral aún no están garantizados con certeza, la orden bajada a los despachos fue convocar a comisión para «armar un scrum» y forzar definiciones.

Al fijar un calendario público —con fecha de dictamen para el 17 de noviembre y recinto para el 26—, el Ejecutivo obliga a los gobernadores dialoguistas y a los propios senadores a posicionarse formalmente, quitándoles margen para la ambigüedad y buscando que la presión política destrabe los apoyos que todavía esquivan al oficialismo.

El cronograma de diciembre y el fantasma de las fiestas

Desde el Poder Ejecutivo hicieron circular la versión de que, esta vez, los apoyos necesarios ya estarían garantizados. Con ese impulso, la Casa Rosada diseñó una hoja de ruta ajustada para presionar al Congreso y acelerar los tiempos antes de fin de año:

17 de noviembre: el oficialismo buscará obtener dictamen favorable en la comisión de Asuntos Constitucionales.



el oficialismo buscará obtener dictamen favorable en la comisión de Asuntos Constitucionales. 26 de noviembre: la meta del oficialismo es llevar el proyecto al recinto de la Cámara Alta para conseguir la media sanción.



la meta del oficialismo es llevar el proyecto al recinto de la Cámara Alta para conseguir la media sanción. Diciembre caliente (Extraordinarias): si el cronograma parlamentario se extiende, el debate pasará al período de sesiones extraordinarias que el Ejecutivo convocará para diciembre. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, adelantó que la intención es fijar el cierre del período legislativo para el viernes 18 de diciembre, evitando así sesionar durante la última semana navideña.

En ese paquete de extraordinarias no solo ingresará la reforma electoral, sino también el Presupuesto 2027, blindando la previsibilidad que exigen los inversores y el FMI.

En sintonía con la estrategia de Santilli, Menem reforzó el argumento político y económico en diálogo con Radio Mitre: «En 2025 hemos sido capaces de suspender las PASO. La verdad que no tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos», sentenció, anticipando que si el Senado da luz verde, la Cámara de Diputados se ordenará rápidamente.