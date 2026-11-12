Nuevo fallo por la causa Vialidad: el hijo de Lázaro Báez y otros cinco acusados fueron condenados

El Tribunal Oral Federal N°2 celebró un juicio abreviado en el cual condenó al hijo del empresario Lázaro Báez y a otros exfuncionarios en el marco de la causa Vialidad II. Se trata del segundo tramo del caso por corrupción en la obra pública en el que fue sentenciada a prisión domiciliaria la expresidenta Cristina Kirchner.

Condenaron al hijo de Lázaro Báez y otros funcionarios por corrupción

El Tribunal informó que los seis acusados son: Martín Antonio Báez, Julio Enrique Mendoza, Carlos Joaquín Alonso, Jorge Eduardo Gregorutti, Sergio Hernán Passacantando y Fernando Javier Butti. El fallo los condenó por el delito de defraudación por administración fraudulenta, agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.

El fallo detalla que en el caso de Báez y Mendoza, ambos recibieron una pena unificada con otra por lavado de activos agravado. Por esta razón, el hijo del empresario cercano a los Kirchner recibió 7 años y 9 meses de prisión, mientras que al segundo se le fijaron 5 años y 9 meses con prisión domiciliaria debido a su edad.

La sentencia, según la información difundida por Noticias Argentinas, fue adoptada por el juez Andrés Fabián Basso, quien también dispuso el decomiso de bienes por la suma de $684.990.350.139,86.

La realización del juicio fue acordado por los fiscales, las defensas y la querella de la Unidad Información Financiera (UIF), en el que los seis condenados admitieron su culpabilidad por los hechos investigados. Sin embargo, el juez apoyó su decisión en la condena anterior de Vialidad tras reiterar que «los hechos aquí juzgados son los mismos que constituyeron el objeto del debate oral y público celebrado en el primer tramo de esta causa», en la que se acreditó «con certeza la existencia de la maniobra defraudatoria perpetrada en perjuicio de la administración pública mediante la obra pública vial adjudicada en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015».

Distinto a la causa principal, Vialidad II se enfocó en el rol de funcionarios de segunda y tercera línea de Vialidad Nacional y de la seccional de Santa Cruz, como también en empresarios ligados a las compañías de Lázaro Báez que obtuvieron contratos con el Estado.