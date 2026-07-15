Aumento ANSES para agosto 2026: descubrí cómo quedan los nuevos montos tras el ajuste del 1,89%

En el marco del esquema de movilidad previsional establecido por el Decreto 274/2024, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió la escala de incrementos para agosto 2026. Aunque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general publicado por INDEC suele difundirse redondeado a un único decimal, el organismo previsional aplica la variación inflacionaria exacta con dos decimales para el cálculo de sus prestaciones.

De esta manera, el aumento oficial para agosto 2026 se fijó en 1,89% para todas las prestaciones de ANSES. De forma directa, la medida impactará en los presupuestos de millones de beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de los esquemas de asignaciones familiares en todo el país.

Jubilaciones y pensiones ANSES agosto 2026: las nuevas escalas con el bono de $70.000

A la par de la actualización por movilidad, el Ministerio de Capital Humano ratificó la continuidad del bono extraordinario previsional de $70.000, para proteger los ingresos de los sectores pasivos con menores recursos. El refuerzo se liquidará de forma unificada junto con el haber mensual habitual.

Con la aplicación del incremento del 1,89%, las jubilaciones y pensiones mínimas y las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES quedarán distribuidas bajo los siguientes valores de referencia:

Jubilación mínima : se elevará de los $411.989,33 vigentes a un valor neto de $419.775,93. Al sumarse el bono de $70.000, el ingreso bruto total de bolsillo ascenderá a $489.775,93.

: se elevará de los $411.989,33 vigentes a un valor neto de $419.775,93. Al sumarse el bono de $70.000, el ingreso bruto total de bolsillo ascenderá a $489.775,93. Jubilación máxima : el tope del haber previsional puro se ajustará hasta los $2.824.694,49.

: el tope del haber previsional puro se ajustará hasta los $2.824.694,49. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : el valor base se fijará en $335.820,74 (alcanzando los $405.820,74 con el plus extraordinario).

: el valor base se fijará en $335.820,74 (alcanzando los $405.820,74 con el plus extraordinario). PNC por Invalidez y Vejez : quedarán establecidas en $293.843,15 (un total consolidado de $363.843,15 con el refuerzo por decreto).

: quedarán establecidas en $293.843,15 (un total consolidado de $363.843,15 con el refuerzo por decreto). PNC para Madres de Siete Hijos o más: se equiparará al haber mínimo, percibiendo $419.775,93 ordinarios y alcanzando los $489.775,93 con la acreditación del bono.

Asignaciones familiares del SUAF: límites de ingresos y nuevos montos en agosto 2026

El esquema de asignaciones familiares englobadas en el SUAF para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios del fondo de desempleo también asimilará la suba del 1,89%. El organismo previsional readecuó las bandas de ingresos individuales y colectivas, para regular el acceso a los cobros.

A partir de agosto 2026, los nuevos topes del sistema SUAF pasarán a ser de $3.092.203 de manera individual y de $6.184.406 para el grupo familiar consolidado. Para las familias ubicadas en el primer rango de ingresos, los haberes liquidados por ANSES quedarán definidos así:

Asignación por Hijo (y Prenatal): $75.433.

Asignación por Hijo con Discapacidad: $245.597.

Asignación por Adopción: $525.682.

Pago único por Matrimonio: $131.652.

Pago único por Nacimiento: $87.926.

Asignación por Cónyuge: $18.304.

ANSES agosto 2026: el impacto del incremento del 1,89% en la AUH y el Complemento Leche

La Asignación Universal por Hijo (AUH), una de las principales coberturas de contención social directa, acompañará la pauta de movilidad con el mismo porcentaje de ajuste. ANSES mantendrá el descuento preventivo del 20% mensual en las cuentas, salvo para aquellos casos específicos exceptuados bajo controles médicos y educativos cruzados.

Los montos estimados para las distintas líneas de la AUH de cara al próximo mes son:

AUH estándar por menor : el bruto se establecerá en $150.848 (se liquidarán $120.678,40 de forma directa y quedarán $30.169,60 retenidos en la cuenta individual).

: el bruto se establecerá en $150.848 (se liquidarán $120.678,40 de forma directa y quedarán $30.169,60 retenidos en la cuenta individual). AUH por hijo con discapacidad: se elevará a un bruto de $491.173 (lo que representa un cobro directo de $392.938,40 y una retención temporal de $98.234,60).

Asimismo, las familias beneficiarias de la asignación universal que convivan con niños en la primera infancia (hasta 3 años de edad) verán incrementado automáticamente el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, cuya cuota mensual por movilidad previsional trepará a los $56.897 por cada menor registrado ante el organismo previsional.