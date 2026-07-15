El picante cruce entre Santiago Caputo y Rodolfo Aguiar previo a Argentina vs Inglaterra

El rionegrino Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), y el principal asesor presidencial, Santiago Caputo, protagonizaron este miércoles un cruce en las redes sociales. La polémica se desató en las horas previas al trascendental partido de semifinales del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra, luego de que el Gobierno nacional rechazara formalmente un pedido del sindicato para otorgar un asueto administrativo a los empleados públicos.

La disputa comenzó a media mañana cuando el dirigente gremial expuso en su cuenta de la red social X el estado de los pasillos de la Casa de Gobierno. Acompañado de imágenes que mostraban las oficinas desiertas, Aguiar denunció que la Casa Rosada estaba vacía y acusó que, mientras se le niega el asueto a los trabajadores estatales, los propios funcionarios del Poder Ejecutivo se «autolicenciaron» para ver el encuentro deportivo.

El titular de ATE chicaneó al oficialismo señalando que quedó claro quiénes sostienen realmente el funcionamiento diario del Estado y quiénes están solo «de paso».

La respuesta de Santiago Caputo con la camiseta de la Selección

La reacción desde el entorno íntimo de Javier Milei no tardó en llegar por la misma vía digital. Desde su despacho, Santiago Caputo le contestó directamente a Aguiar con un escueto mensaje: «Qué decís, loko». Para demostrar que se encontraba cumpliendo funciones en su puesto de trabajo, el estratega oficial acompañó su posteo con una selfie en la que se lo veía vistiendo la histórica camiseta azul alternativa que la Selección utilizó en el Mundial de México 1986.

Tardaste dos horas en ponerte la camiseta e ir a sacarte la foto! Claramente como carrilero no servirías 🤣

Igual tranqui, yo hablaba de funcionarios. A vos ya te dieron un cargo? https://t.co/0K2hs8Tlfk — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) July 15, 2026

La réplica de Aguiar no se hizo esperar y apuntó de manera directa contra el rol informal que el asesor mantiene en la estructura de la Casa Rosada. El sindicalista rionegrino ironizó sobre la demora de Caputo en producir la foto y le preguntó si finalmente le habían otorgado un cargo formal en el Gobierno nacional, en clara alusión a que el asesor no ostenta una designación oficial en la firma pública.

El pedido de asueto de ATE que desató la polémica

La tensión entre el sindicato y la Casa Rosada se había originado formalmente durante el martes, cuando ATE envió una carta formal dirigida al presidente de la Nación, Javier Milei, con copia al secretario de Trabajo, Julio Cordero. En la misiva, que llevaba la firma del propio Aguiar, el gremio solicitaba un cese de tareas a partir del mediodía del miércoles para todo el personal de la Administración Pública Nacional, entes descentralizados y empresas públicas del Estado.

En los fundamentos de la carta enviada a las oficinas de Balcarce 50, el sindicato argumentaba que el enfrentamiento futbolístico entre Argentina e Inglaterra en el marco de un Mundial excede largamente lo deportivo, constituyendo un hecho de enorme trascendencia histórica y cultural que moviliza el sentir nacional. Sin embargo, desde la administración de Milei decidieron no hacer lugar a la petición y ratificaron que el funcionamiento del Estado debía continuar de manera habitual, lo que desató las acusaciones cruzadas de ausentismo entre el gremio y el entorno presidencial.