Uno a uno, los famosos argentinos que coparon Atlanta para el partido histórico de la Selección ante Inglaterra

Este miércoles, la Selección Argentina de Lionel Scaloni se juega el pase a la final del Mundial 2026 ante su clásico rival histórico, Inglaterra. En un clima de absoluta euforia y nerviosismo, miles de hinchas coparon las inmediaciones del imponente Mercedes-Benz Stadium.

Entre la marea de camisetas celestes y blancas que inundó la ciudad estadounidense, una comitiva de celebridades, periodistas e influencers argentinos copó las redes sociales para mostrar la intimidad de una previa que tiene una carga emocional inigualable.

Dalma y la sombra del Diego: un partido con aroma a 1986

La presencia de Dalma Maradona en el estadio de Atlanta no pasó desapercibida y encendió la fibra más sensible de los hinchas. Enfrentar a Inglaterra en un Mundial es activar de forma inmediata el recuerdo de su padre en el Estadio Azteca.

La actriz viajó para alentar a la Scaloneta y revivir el legado de Diego Armando Maradona, en un choque que reedita aquel histórico cruce de cuartos de final. Su posteo en redes se convirtió en un imán de interacciones, sumando mística a un vestuario argentino que sabe que juega por la historia.

Además, en el buffet de figuras del espectáculo y el periodismo se sumaron Nancy Pazos, quien realiza una cobertura especial para los medios nacionales, y el Pocho Ezequiel Lavezzi, un abonado de lujo a las previas mundialistas que desató el delirio de los fanáticos en los pasillos del hotel de la concentración.

Mate, cumbia y el clan Tinelli en el Mercedes-Benz

Los rituales bien argentinos marcaron el inicio de la jornada en el búnker de los famosos:

Cachete Sierra mostró su mañana de concentración en un departamento alquilado: mate listo, piluso de la Selección y de fondo «Bombón» de Los Palmeras para aplacar la ansiedad.

mostró su mañana de concentración en un departamento alquilado: mate listo, piluso de la Selección y de fondo «Bombón» de Los Palmeras para aplacar la ansiedad. Marcelo Tinelli no estuvo solo. Sus hijas, Mica y Cande Tinelli , volaron de urgencia a Estados Unidos para acompañarlo en su cobertura en vivo y palpitar juntas el ingreso al imponente estadio techado.

no estuvo solo. Sus hijas, , volaron de urgencia a Estados Unidos para acompañarlo en su cobertura en vivo y palpitar juntas el ingreso al imponente estadio techado. Marta Fort se robó las miradas desde temprano en el lobby del hotel con un look mundialista personalizado (trenzas y maquillaje artístico) mientras realizaba notas de color previas al partido.

El clan Simeone y la moda de las «Wags» en las tribunas

El aliento familiar se hizo sentir con fuerza en las calles de Atlanta. Eva Bargiela, pareja de Gianluca Simeone (hermano de Giuliano, integrante de la lista oficial de Scaloni), se mostró junto a la dinastía del «Cholo» luciendo camisetas con el dorsal «17» en apoyo al delantero de la Selección.

Por su parte, Lola Latorre y la pareja compuesta por Jimena Barón y Matías Palleiro compartieron su caminata de ingreso al estadio bajo un sol abrasador, equipados con gorras celestes, anteojos oscuros y camisetas oficiales para aguantar los 90 minutos de pura adrenalina.