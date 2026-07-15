Tras superar una histórica marca de Menotti, Scaloni alcanzó un récord de Bilardo en el Mundial 2026

Scaloni alcanzó el récord de Carlos Bilardo con más partidos dirigidos en una Copa del Mundo, con 14 presencias.

Lionel Scaloni posee un logro que ningún entrenador había alcanzado antes en la historia de la Selección Argentina: es el técnico con más partidos dirigidos en Copas del Mundo, con al menos 15 encuentros al frente de la Albiceleste en el certamen de la FIFA.

El registro quedó sellado con la victoria ante Suiza que llevó a Argentina a las semifinales del Mundial 2026. Ese partido fue el 13° de Scaloni en Mundiales, lo que le permitió superar a César Menotti y ahora, con el encuentro ante Inglaterra, alcanzó la marca de Carlos Bilardo, el único entrenador que hasta entonces había dirigido más partidos en la historia del seleccionado, con 14.

Con el partido ante los británicos en Atlanta y con el siguiente asegurado (final o partido por el tercer puesto), Scaloni superará esa cifra sin importar el resultado.

La AFA informó además que el ciclo del entrenador de 48 años nacido en Pujato acumula otra estadística de peso: permanece invicto ante selecciones europeas, con siete triunfos y tres empates. Frente a Suiza, el cuerpo técnico repitió la misma formación titular que en el partido anterior, algo que la Selección no hacía en un Mundial desde Brasil 2014, cuando Alejandro Sabella alineó el mismo equipo entre la semifinal y la final.

Para el duelo ante Inglaterra, Scaloni introdujo una variante: Giuliano Simeone en lugar de Rodrigo De Paul.

Durante décadas, los 14 partidos de Bilardo en Mundiales fueron la vara con la que se midió a todos los técnicos argentinos.

El motivo era sencillo: para acumular esa cantidad de encuentros en un torneo que se juega cada cuatro años, hay que llegar lejos, y el Narigón lo hizo dos veces seguidas.

Dirigió siete partidos en México 1986 y siete en Italia 1990, con un balance global de ocho victorias, cuatro empates y dos derrotas.

Llegó a la final en ambas ediciones: ganó la primera y perdió la segunda. Ningún otro técnico argentino había logrado siquiera acercarse a ese registro.

El segundo en la lista histórica era hasta ahora Menotti, con 12 partidos en dos torneos: siete en Argentina 1978, cuando fue campeón, y cinco en España 1982, donde la Albiceleste quedó eliminada en la segunda fase.

Su balance mundialista arroja siete victorias, un empate y cuatro derrotas. Fue precisamente esa marca la que Scaloni dejó atrás con el triunfo frente a Suiza, que le aseguró dos partidos más en Estados Unidos 2026.

Por detrás en la tabla aparecen Sabella y Juan Carlos Lorenzo, ambos con siete partidos. Pachorra llevó a Argentina a la final de Brasil 2014 -donde cayó 1-0 ante Alemania- tras ganar sus cinco primeros encuentros por un gol de diferencia y avanzar en semifinales por penales ante Países Bajos, después de empatar a cero en el tiempo reglamentario.

La final también terminó sin goles en los 90 minutos y se definió en el tiempo extra. Renunció tras la derrota y no volvió a dirigir; falleció en 2022.

Con información de Infobae.