Quién es Ismail Elfath, el árbitro de Argentina vs Inglaterra que ya dirigió a Leo Messi: sus antecedentes

La tensión de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra en Atlanta se juega en cada detalle, y la designación del árbitro no es la excepción. El encargado de impartir justicia en el Mercedes-Benz Stadium es Ismail Elfath, un juez de 44 años con una historia de vida particular, amplia experiencia en la MLS de Estados Unidos y un historial de fallos recientes que desataron fuertes debates en la prensa internacional.

Elfath no es un desconocido para el fútbol argentino. De hecho, estuvo en el partido más importante de la historia reciente del país: fue el cuarto árbitro en la final de Qatar 2022, donde la Albiceleste se consagró ante Francia en los penales. Ahora, tendrá la responsabilidad de dirigir el clásico en cancha.

De Casablanca a Texas: la historia del árbitro de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Nacido en Casablanca, Marruecos, Elfath emigró a los Estados Unidos a los 18 años para estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Austin, Texas. Obtuvo la ciudadanía norteamericana en 2001 gracias a un programa de visados que hoy está suspendido, y decidió volcar su carrera al arbitraje.

Desde 2016 es árbitro internacional de la FIFA y se convirtió en uno de los referentes de la MLS. Esta trayectoria en el fútbol norteamericano lo llevó a cruzarse directamente con Lionel Messi: fue el juez principal de la final de la Leagues Cup 2023, la noche en que el Inter Miami se consagró campeón ante Nashville por penales.

También registra un antecedente dirigiendo a la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el empate 1-1 frente a España que decretó la eliminación del conjunto nacional en fase de grupos. De aquel plantel olímpico, hoy se reencuentra con dos sobrevivientes en la Scaloneta: Alexis Mac Allister y Facundo Medina.

Ismail Elfath: el árbitro marroquí que dirige la semifinal Argentina-Inglaterra y sus antecedentes

La designación de Elfath para este partido decisivo llega acompañada de miradas cruzadas por su desempeño en las fases previas del torneo, donde dirigió tres encuentros y dejó algunos fallos bajo la lupa:

Acusaciones de «permisivo» ante España: en el triunfo 1-0 de la Furia Roja sobre Uruguay en fase de grupos, la prensa española lo criticó con dureza por permitir el juego brusco. La principal queja fue una durísima entrada de Rodrigo Bentancur sobre Iñaki Williams que solo sancionó con amarilla y que dejó al delantero lesionado por varios partidos.

en el triunfo 1-0 de la Furia Roja sobre Uruguay en fase de grupos, la prensa española lo criticó con dureza por permitir el juego brusco. La principal queja fue una durísima entrada de Rodrigo Bentancur sobre Iñaki Williams que solo sancionó con amarilla y que dejó al delantero lesionado por varios partidos. Idas y vueltas con el VAR frente a Brasil: en los octavos de final, durante el triunfo de Noruega sobre Brasil por 2-1, no sancionó en primera instancia un penal evidente de Kristoffer Ajer sobre Matheus Cunha. Tuvo que ser advertido por el VAR para revisar la pantalla y rectificar su decisión en un final de partido que terminó con incidentes por la impotencia de la selección brasileña.

En lo que va de esta Copa del Mundo, el árbitro estadounidense acumula ocho tarjetas amarillas y una tarjeta roja (expulsó al uruguayo Agustín Canobbio por un fuerte golpe sobre Pau Cubarsí). Para el duelo de este miércoles, Elfath estará secundado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes, mientras que el italiano Maurizio Mariani será el cuarto árbitro.