Boca ya conoce a su próximo rival internacional: enfrentará a Palmeiras por la Recopa Sudamericana 2027. La consagración del conjunto brasileño ante Estudiantes, con el triunfo por 1-0 en el estadio Centenario de Montevideo, terminó de definir el cruce entre los campeones de la Copa Sudamericana y la Libertadores.

El Xeneize obtuvo su lugar en la serie después de vencer 2-0 a Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla y levantar la Copa Sudamericana. De esta manera, tendrá la posibilidad de sumar un nuevo título internacional frente a uno de los equipos más importantes del continente.

La CONMEBOL ya había establecido las fechas para la definición: el partido de ida se jugará el miércoles 17 de febrero de 2027 en la Bombonera, mientras que la revancha será el miércoles 24 en San Pablo. La serie se disputará a dos encuentros y el campeón se definirá por el resultado global.

Palmeiras llegará a la Recopa después de conquistar su cuarta Copa Libertadores y la tercera bajo la conducción de Abel Ferreira. El equipo brasileño será local en el encuentro decisivo, en el que buscará sumar otro trofeo continental a su palmarés.

Para Boca, será el primer gran desafío internacional de 2027, con la posibilidad de comenzar el año con una nueva consagración. El equipo de Rodolfo Arruabarrena abrirá la serie ante su gente y deberá viajar a Brasil una semana después para buscar el título.

Recopa Sudamericana 2027: fechas de la final