Confirmado: Claudio Úbeda será el DT de Boca en el inicio del 2026

Claudio Úbeda será el entrenador de Boca en 2026. Con contrato vigente hasta junio, Juan Román Riquelme no modificó el plan que tenía en mente y ratificó al Sifón como DT del Xeneize para la próxima temporada, donde la Copa Libertadores volverá a ser el gran objetivo. De esta manera, se caen las alternativas del Tuco Antonio Mohamed y de Eduardo Domínguez, dos nombres que siempre suenan en los pasillos de La Bombonera.

A pesar de las dudas que se generaron por la falta de reacción del DT y el polémico cambio del Changuito Zeballos en la derrota ante Racing, sumado a las declaraciones de Marcelo Delgado que alimentaron la incetidumbre, la postura del presidente se mantuvo inalterable porque confía en el sucesor de Miguel Ángel Russo. La mala imagen en el clásico de semifinales no cambió lo que se había ganado en meses de trabajo y él mismo se lo comunicó.

La CD de Boca, conforme con el trabajo de Úbeda

La dirigencia de Boca está muy conforme con cómo Úbeda asumió el liderazgo del equipo tras el fallecimiento de Miguelo, acompañado de Juvenal Rodríguez como mano derecha, y con la manera en la que lleva el día a día. Su forma de trabajo, alineada y en continuidad con la semilla que sembró Russo, es muy valorada en La Ribera, incluso por los propios jugadores.

No solo Riquelme y la dirigencia avalan la metodología que comanda el Sifón, sino que el técnico también logró generar una sinergia con los referentes del plantel que hace que haya un conformismo generalizado en Ezeiza. Por todo eso, fue ratificado en el cargo, aunque en el club siempre dejaron en claro que no era necesario un anuncio porque tiene un vínculo por cumplir.

Juvenal es, por ahora, el único ladero de Úbeda. (Clarín Fotografía)

¿Se suma un integrante al cuerpo técnico?

Todavía no hay certezas respecto a si Claudio Úbeda optará por agregar un asistente a su grupo de trabajo o si se mantendrá solo con Juvenal Rodríguez, lo que sería poco habitual para un cuerpo técnico de Primera, ya que la mayoría están conformados por dos ayudantes de mínima. Lo único confirmado, en ese sentido, es que si se suma alguien no será del club, ya que Riquelme no quiere desarmar la estructura de Inferiores. Una opción era la de Leandro Gracián, pero se diluyó con el correr de los días.