Confirmados los cruces del Regional Amateur, a la espera del fallo de San Patricio–Alianza

El equipo dirigido por Martín Medina jugará ante Independiente de Río Colorado por la segunda ronda del Regional Amateur. Foto: @clubdeportivoroca.ok

De las 11 zonas de la Patagonia salieron 12 clasificados a la tercera ronda: Estudiantes Unidos, Independiente de Neuquén, La Amistad, Alianza, Villalonga, Atlético Regina, Boxing, Atlético San Julián, Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia), J.J. Moreno y Camioneros de Río Grande como punteros; y Sportsman, como el mejor segundo de la primera ronda.

Ya se conocen tres de los cuatro cruces que definirán a los cuatro equipos que completarán los octavos de final. Deportivo Roca se medirá con Independiente de Río Colorado, Bancruz (Río Gallegos) hará lo propio ante Camioneros (Ushuaia) y CAI (Comodoro Rivadavia) jugará frente a Independiente de Puerto San Julián.

El cruce restante aún no está definido. Cruz del Sur (Bariloche) espera por su rival, que será Patagonia o San Patricio del Chañar. Esto se debe a que todavía no salió el fallo oficial por lo ocurrido en el partido entre Alianza y San Patricio. San Patricio, para clasificar, necesitaría que le otorguen los puntos o, si se reprograma el encuentro, sumar un triunfo. En caso contrario, avanzará Patagonia.

Los partidos de ida se jugarán el 30 de noviembre y las revanchas, el domingo 7 de diciembre. Deportivo Roca, Camioneros e Independiente de Puerto San Julián definirán sus series como locales. En el cruce restante aún resta confirmarse quién cerrará en su cancha.