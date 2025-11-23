Independiente goleó a Maronese y clasificó en el Regional Amateur: todos los resultados

En la última fecha de la fase de grupos del Regional Amateur, se definieron los últimos clasificados a los playoffs con un asterisco por la suspensión del partido entre San Patricio del Chañar y Alianza de Cutral Co.

En uno de los partidos decisivos, Independiente de Neuquén goleó 3 a 0 a Maronese en La Chacra y aseguró la clasificación como primera de grupo. En la única zona de tres equipos, solo pasaba el primero, por lo que el Dino quedó afuera junto a Petrolero.

Al Rojo le alcanzaba con un empate pero no especuló y lo definió en el primer tiempo. Pablo Vergara abrió el marcador a los 13′ con un zurdazo desde la medialuna del área.

Los otros dos fueron de Maxi Morales, en ambos con asistencia de Julián Martín. El primero en un córner que desvió en el primer palo Martín y el segundo en el que solo tuvo que empujarla. Maronese se quedó con dos menos en el arranque del complemento por las expulsiones de Emilio Ponce y Gastón Barrios.

En Cipolletti, La Amistad empató 1 a 1 con Deportivo Roca. De esta manera, el local clasificó como primero de grupo y el visitante lo hizo en segundo lugar.

Jeremías Langa puso el 1 a 0 para La Amistad de cabeza tras un córner en el primer tiempo. En el complemento, en una jugada con varios rebotes, Carlos López marcó el empate para el Naranja que necesitaba un triunfo para ser líder. En el restante, ya sin chances, Argentinos del Norte y Pillmatún empataron 3 a 3 en Roca.

La Amistad y Deportivo Roca empataron 1 a 1. (Foto: Gentileza Vanina Campos)

Además, Patagonia le ganó 4 a 3 a Unión en Neuquén pero deberá esperar a la resolución del partido suspendido entre San Patricio y Alianza. El plantel de Cutral Co denunció amenazas y los del Chañar acusaron al Celeste de no querer jugar el partido.

Para clasificar, San Patricio necesitaría que le den los puntos o, en el caso de que se juegue el partido, sumar un triunfo. Si no le dan los puntos o no gana el encuentro, pasará Patagonia.

El que también clasificó es Independiente de Río Colorado luego de empatar 2 a 2 en su visita a Villalonga. El Rojo quedó segundo y el local ya tenía asegurado el primero. Jorge Newbery de Patagones empató 0 a 0 con Talleres de San Antonio Oeste y no le alcanzó.

En Bariloche, con todo ya definido, Estudiantes Unidos goleó 4 a 0 a Cruz del Sur. El Pincha tenía el primer puesto en el bolsillo y el Cruzado ya era segundo. Además, con ambos eliminados de antemano, Puerto Moreno le ganó 1 a 0 a San Martín en Esquel.

Todos los clasificados

Primeros de grupo: Estudiantes Unidos, Independiente de Neuquén, La Amistad, Alianza, Villalonga y Atlético Regina.

Segundos: Cruz del Sur, Deportivo Roca, Independiente de Río Colorado, Sporstsman y Patagonia/San Patricio (de acuerdo al fallo del tribunal de disciplina)