Con la presencia de Milei, Río Tinto inauguró una planta de carbonato de litio en Catamarca

El presidente Javier Milei encabezó la inauguración de una nueva planta de producción de carbonato de litio de Río Tinto, en el marco de la expansión del proyecto Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca. La ampliación había sido aprobada en marzo por el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión prevista de US$ 530 millones.

Se trata de uno de los desarrollos más relevantes para la producción de litio en el país. La puesta en marcha de las nuevas instalaciones permitirá ampliar la capacidad productiva de la compañía y aumentar la disponibilidad de un insumo clave para la transición energética.

En total, se prevé que mediante la ampliación de Fénix se incorporen 9.500 toneladas anuales de capacidad de producción adicionales, en un contexto de fuerte crecimiento del sector del litio en la Argentina. Según las estimaciones difundidas al momento de su aprobación, el proyecto aportará US$ 165 millones anuales en exportaciones.

Durante el evento participaron el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de gabinete, Diego Santilli; el ministro de economía, Luis Caputo; el secretario de energía y minería, Daniel González; el director ejecutivo de Río Tinto, Simón Trott; y el gerente general de la compañía en Argentina, Ignacio Costa.

Milei afirmó que Río Tinto entendió «más rápido que nadie la importancia del RIGI». Foto: gentileza.

«Un hito histórico…»: Qué dijo Milei durante la inauguración

El presidente destacó la expansión de los proyectos mineros Fénix y Sal de Vida, que representan una inversión de casi US$1.400 millones y una producción adicional de 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio en la provincia. También señaló que ambas iniciativas comenzaron a producir en el segundo trimestre de este año, «antes de lo previsto».

El mandatario calificó a la expansión del proyecto Fénix como «un hito histórico que muestra el potencial que tiene este sector», y destacó que eso «fue posible gracias a que el país volvió a incentivar la producción de los recursos más importantes para el mundo moderno».

Milei también ponderó que Río Tinto es una empresa con más de 150 años de historia, que opera en 34 países y emplea a más de 61.000 personas, y que «entre todos los lugares del mundo donde podía poner su dinero eligió a la Argentina como uno de los pilares de su estrategia de litio».

«Así como las inauguraciones de hoy, su capacidad en el país llega a 100.000 toneladas anuales y, próximamente, gracias al Proyecto Rincón, va a llegar a 160.000«, añadió. En esa línea, recalcó que «ellos entendieron más rápido que nadie la importancia del RIGI, al punto que el Proyecto Rincón fue el primer proyecto minero aprobado bajo el régimen por más de 2.500 millones de dólares».

En ese sentido, afirmó que el RIGI cuenta con 29 proyectos aprobados por casi US$ 80.000 millones de inversión y otros US$ 130.000 millones a la espera de aprobación. Entre las iniciativas aprobadas, 13 corresponden al sector minero, por un total de US$28.000 millones.