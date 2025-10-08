Conmoción por la muerte de Miguel Ángel Russo: cómo fue su lucha contra el cáncer

La muerte de Miguel Ángel Russo, confirmada este miércoles, es el desenlace de una larga y valiente batalla contra el cáncer que el entrenador de Boca Juniors libraba desde hacía varios años.

Aunque su fallecimiento a los 69 años generó una profunda conmoción, su estado de salud se había deteriorado de manera significativa en las últimas semanas, lo que obligó a una internación domiciliaria y a tomarse licencia de su cargo.

El origen de sus padecimientos se remonta a 2018, pero una serie de complicaciones recientes, incluyendo cuadros de deshidratación e infecciones, agravaron su estado hasta este triste final.

Así fue la cronología de una dura enfermedad

El diagnóstico inicial (2018): La lucha de Miguel Ángel Russo comenzó en 2018, cuando, siendo entrenador de Millonarios de Colombia, fue diagnosticado con cáncer de próstata. A pesar de la gravedad de la noticia, se sometió a una cirugía en Bogotá y continuó dirigiendo al equipo entre sesiones de quimioterapia, logrando incluso salir campeón del torneo local en una muestra de enorme fortaleza.

Las complicaciones recientes (septiembre 2025): Tras varios años de sobrellevar la enfermedad, su salud comenzó a deteriorarse visiblemente en el último mes. A principios de septiembre, ingresó al Hospital Fleni por un cuadro de deshidratación que requirió internación. Días después, tras el alta, fue trasladado al Instituto Fleming por una infección urinaria que se sumó a un malestar general.

El final: Estas últimas complicaciones minaron su estado general. Boca Juniors comunicó oficialmente que se encontraba bajo «internación domiciliaria con pronóstico reservado», una situación que evidenciaba la gravedad del cuadro. Según confirmó el periodista Tato Aguilera, su deceso se produjo producto de un paro respiratorio.

En una charla con el diario LA NACION, Russo había reflexionado sobre su enfermedad: “El cáncer me enseñó que el día a día es inigualable… Es una bendición ver crecer a los demás… ¿Para qué apurarse? Una mañana diré ´Hasta acá llego, punto’”. Su partida deja un profundo vacío en el fútbol argentino.

