Dolor por la muerte de Miguel Ángel Russo: querido por muchos, respetado por todos

Miguel Ángel Russo murió hoy a los 69 años luego de luchar durante varios años contra una dura enfermedad. El entrenador dejó su huella en muchos clubes del fútbol argentino, algo difícil de replicar.

El técnico falleció a meses de volver a Boca para su tercera etapa en el club. En el Xeneize ganó la Copa Libertadores 2007 y dos títulos locales en su segundo ciclo: la Superliga 2019/2020 y la Copa de la Liga 2020.

Su club de toda la vida como jugador fue Estudiantes de La Plata. Vistió la camiseta del Pincha entre 1975 y 1988. Fue campeón en el Metropolitano del ’82 y el Nacional del ’83.

Desde que se retiró como futbolista, no paró de dirigir. Tuvo un total de 26 procesos en 16 equipos diferentes. En Lanús y en Estudiantes fue campeón en el Nacional B y logró ascender a Primera.

También es ídolo en Rosario Central donde logró volver a Primera en 2013 y diez años después fue campeón de la Copa de la Liga en su último ciclo.

Los otros clubes donde fue campeón fueron Vélez y Millonarios de Colombia. En Argentina también dirigió a Colón, Racing, San Lorenzo y Los Andes.

A pesar de sus problemas de salud, Russo nunca quiso dejar de dirigir y se despidió haciendo lo que siempre amó.