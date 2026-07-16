Copa Argentina: Racing goleó 4-1 a Defensa y Justicia en el debut de Vojvoda como entrenador

La Academia resolvió con solvencia el cruce ante el Halcón de Varela y avanzó a la próxima ronda.

Racing arrancó con buen pie el segundo semestre al vencer a Defensa y Justicia por 4-1 y se metió en octavos de final de la Copa Argentina. En el estreno del nuevo DT, Juan Pablo Vojvoda, la Academia se puso 1-0 arriba a los 3 minutos con un remate de Miljevic.

Los goles de claro triunfo de la Academia en la Copa Argentina

¡Así fue el gol de Matko Miljevic para el 1-0 de @RacingClub! ⚽️🎓 pic.twitter.com/kgRaT2FcNm — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) July 16, 2026

La respuesta de Defensa llegó a los 6 con una escapada Juan Gutiérrez que cruzó el remate y Cambeses alcanzó a desviar el balón con una mano al córner.

🎥 Mirá el penal de Marcos Rojo para el 2-0 de @RacingClub ante Defensa y Justicia pic.twitter.com/EDxoDZMpBN — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) July 16, 2026

En un trámite parejo, a los 30, llegó un penal sobre Cannavo del volante Agustín Hausch, quien le cometió una clara infracción en el área. Marcos Rojo fue el encargado de poner el 2-0 con un remate de zurda a los 32 minutos de la primera etapa.

En los últimos 45 minutos, Leandro Fernández descontó para el Halcón, Sosa anotó rápidamente el 3-1 del equipo de Avellaneda y Maravilla Martínez puso cifras definitivas en el final del encuentro.

⚽️Gooool de Racing Club, Santiago Sosa…



RAC 3⃣-1⃣ DyJpic.twitter.com/O8kSM7GhBT — 🎓Academia de Emociones🎓 (@AkdEmociones) July 16, 2026

En el complemento, a los 6, llegó el descuento del Halcón con una buena acción por derecha que definió llegando por el medio Leandro Fernández para el 2-1.

¡ASÍ FUE EL DESCUENTO PARCIAL DE DEFENSA!



Linda jugada del Halcón para la llegada de Leandro Fernandez y el 1-2 ante la Academia. Minutos después, Sosa puso el 3 a 1. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/C9sS2SGwyZ — TyC Sports (@TyCSports) July 16, 2026

El tercero lo anotó Sosa de cabeza a los 13 tras un centro de Zaracho para el 3-1. Antes del cierre, Maravilla Martínez tuvo el cuarto pero el arquero Lautaro Amade le desvió un penal.

⚽La REVANCHA de ADRIÁN 'MARAVILLA' MARTÍNEZ para el 4-1 FINAL de RACING CLUB a Defensa y Justicia.



➡️Por 1° vez en su historia, la Academia mete 4 goles en #CopaArgentina. pic.twitter.com/b2hzfMCRBv — Deportes 24 – Argentina (@deportes24ar) July 16, 2026

El delantero tuvo revancha a tres del final al convertir el 4-1 definitivo.