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Copa Argentina: Racing goleó 4-1 a Defensa y Justicia en el debut de Vojvoda como entrenador

La Academia avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Belgrano. Los goles.

Redacción

Por Redacción

La Academia resolvió con solvencia el cruce ante el Halcón de Varela y avanzó a la próxima ronda.

La Academia resolvió con solvencia el cruce ante el Halcón de Varela y avanzó a la próxima ronda.

Racing arrancó con buen pie el segundo semestre al vencer a Defensa y Justicia por 4-1 y se metió en octavos de final de la Copa Argentina. En el estreno del nuevo DT, Juan Pablo Vojvoda, la Academia se puso 1-0 arriba a los 3 minutos con un remate de Miljevic.

Los goles de claro triunfo de la Academia en la Copa Argentina

La respuesta de Defensa llegó a los 6 con una escapada Juan Gutiérrez que cruzó el remate y Cambeses alcanzó a desviar el balón con una mano al córner.

En un trámite parejo, a los 30, llegó un penal sobre Cannavo del volante Agustín Hausch, quien le cometió una clara infracción en el área. Marcos Rojo fue el encargado de poner el 2-0 con un remate de zurda a los 32 minutos de la primera etapa.

En los últimos 45 minutos, Leandro Fernández descontó para el Halcón, Sosa anotó rápidamente el 3-1 del equipo de Avellaneda y Maravilla Martínez puso cifras definitivas en el final del encuentro.

En el complemento, a los 6, llegó el descuento del Halcón con una buena acción por derecha que definió llegando por el medio Leandro Fernández para el 2-1.

El tercero lo anotó Sosa de cabeza a los 13 tras un centro de Zaracho para el 3-1. Antes del cierre, Maravilla Martínez tuvo el cuarto pero el arquero Lautaro Amade le desvió un penal.

El delantero tuvo revancha a tres del final al convertir el 4-1 definitivo.


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Racing arrancó con buen pie el segundo semestre al vencer a Defensa y Justicia por 4-1 y se metió en octavos de final de la Copa Argentina. En el estreno del nuevo DT, Juan Pablo Vojvoda, la Academia se puso 1-0 arriba a los 3 minutos con un remate de Miljevic.

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