La aclaración del Balón de Oro tras el nivel de Messi en el Mundial 2026: ¿puede ganarlo?

La aclaración sobre el Balón de Oro tras el nivel Lionel Messi en el Mundial.

El histórico triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra que lo depositó en la gran final del Mundial 2026, volvió a poner sobre la mesa una discusión que parecía saldada: la vigencia absoluta de Lionel Messi. A sus 39 años, el nivel del capitán en la Copa del Mundo lo posiciona como candidato inevitable para el Balón de Oro.

En medio de este fervor, la cuenta oficial del prestigioso galardón de France Football publicó este jueves un sugestivo artículo titulado: ¿Es realmente necesario jugar en un equipo europeo para ganar el Balón de Oro?

La publicación no pasó desapercibida para los fanáticos por dos razones: la llamativa coincidencia temporal con el partidazo de Leo y una curiosidad que encendió las redes, ya que para ilustrar la nota utilizaron una foto de Cristiano Ronaldo, quien actualmente milita en el Al-Nassr de Arabia Saudita.

La aclaración del Balón de Oro tras el nivel Lionel Messi en el Mundial 2026

El artículo repasa la evolución de las reglas del trofeo individual más codiciado del fútbol, el cual nació en 1956 limitado estrictamente al Viejo Continente:

– Hasta 1995: El premio estaba reservado únicamente para futbolistas europeos que se desempeñaran en ligas de ese continente (razón por la cual Diego Maradona o Pelé nunca lo ganaron en sus épocas de esplendor).

De 1995 a 2007: Se abrió a futbolistas de cualquier nacionalidad, pero con la condición de que jugaran en clubes de Europa.

Desde 2007 al presente: Se eliminó cualquier tipo de restricción geográfica. El Balón de Oro premia al mejor jugador del planeta, sin importar en qué rincón del mapa juegue.

Lionel Messi, el único que rompió la regla

El propio informe de la organización del Balón de Oro detalla que, al analizar las últimas 18 ediciones masculinas del premio, solo un futbolista en toda la historia logró alzar el galardón jugando fuera de Europa.

«Solo un jugador militaba fuera de Europa cuando levantó el Balón de Oro: Lionel Messi en 2023. En la 67.ª ceremonia, celebrada el 30 de octubre de 2023, el argentino ya jugaba en el Inter Miami. El ocho veces ganador se convirtió así en el primer hombre en ganar el premio representando a un club no europeo», destaca el texto oficial.