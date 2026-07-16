La increíble marca que alcanzará Atlético de Madrid en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Julián Álvarez y Alex Baena, compañeros en el Atlético de Madrid, se enfrentarán en la final del Mundial 2026 este domingo en Nueva Jersey.

La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España volverá a tener un protagonista inesperado: Atlético de Madrid. El equipo dirigido por Diego Simeone alcanzará un registro inédito al convertirse, por tercera Copa del Mundo consecutiva, en el club con más futbolistas presentes en el encuentro decisivo.

En esta edición serán nueve los representantes del Colchonero que buscarán levantar el trofeo el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Del lado de España estarán Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena y Alejandro Grimaldo -nueva incorporación del equipo-, mientras que Argentina aportará a Juan Musso, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Thiago Almada.

No es la primera vez que el club madrileño domina este apartado. En Rusia 2018 también fue el equipo con más jugadores en la final, con cuatro representantes: Sime Vrsaljko defendió los colores de Croacia, mientras que Antoine Griezmann, Lucas Hernández y Thomas Lemar fueron campeones con Francia tras el 4-2 en Moscú.

La historia se repitió cuatro años más tarde, en Qatar 2022, cuando Atlético volvió a liderar el ranking con Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa por Argentina, además de Griezmann con Francia, en una de las finales más recordadas de todos los tiempos.

Ahora, en Norteamérica, el conjunto rojiblanco volverá a decir presente como ningún otro club en el partido más importante del fútbol mundial. Con nueve futbolistas repartidos entre los dos finalistas, Atlético de Madrid ratificará una tendencia que refleja el peso de su plantel en la élite del fútbol internacional.