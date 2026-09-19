Copa Davis: Andreozzi y Molteni, ante la chance de cerrar la serie en el Ruca Che

Molteni y Andreozzi, confirmados por Frana para el equipo argentino. Azkara y Duran, todavía en duda en Turquía. (Foto: Cecilia Maletti)

Tras las contundentes victorias de Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante, Argentina quedó a un paso de cerrar la serie ante Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. Este domingo, desde las 11, será el turno del dobles, donde Guido Andreozzi y Andrés Molteni buscarán darle el tercer punto al equipo capitaneado por Javier Frana. La transmisión irá por TyC Sports.

Una victoria en el Ruca Che le permitirá a Argentina cerrar la serie por 3-0 y clasificarse a los Qualifiers 2027, que se disputarán en febrero. El equipo nacional tendrá así la posibilidad de volver a la instancia que reúne a las principales selecciones del mundo.

Frana apostó por dos especialistas para afrontar el encuentro. Andreozzi ocupa el 14° puesto del ranking ATP de dobles, mientras que Molteni está 58°, aunque llegó a ser N° 7 del mundo en 2021. Ambos volverán a jugar juntos como pareja por primera vez desde 2019, cuando disputaron el Challenger de Santo Domingo.

De todos modos, tienen experiencia compartida y un saldo favorable. Jugaron 21 partidos como dupla, con 16 victorias y apenas 5 derrotas, además de conquistar tres títulos: Caltanissetta 2016, Szczecin 2019 y Buenos Aires 2019.

Del otro lado de la red, Turquía podría presentar una modificación en su pareja. En el sorteo del viernes, el capitán Erhan Oral había anunciado a Tincay Duran y Arda Azkara como sus doblistas, pero después de las dos derrotas del sábado dejó abierta la posibilidad de realizar cambios. Duran, especialista en la modalidad y 205° del mundo, podría formar pareja con Mert Alkaya, quien cayó ante Tirante en el segundo punto de la serie. La confirmación oficial deberá llegar, al menos, una hora antes del encuentro.

El resultado del dobles también determinará quiénes podrían salir a la cancha después. Si Argentina gana, Mariano Navone podría disputar el cuarto partido con la serie ya definida. En cambio, si Turquía descuenta y queda 2-1, Cerúndolo sería el elegido por Frana para buscar el tercer punto. Si los turcos consiguen igualar 2-2, todo se definirá en el quinto y último partido.

Ya está (casi) todo listo para otra jornada histórica en el Gigante del barrio San Lorenzo y el equipo argentino tiene un objetivo claro: volver a la élite del tenis.