La «marcha de la bronca» en Bariloche tuvo reclamo de huelga general y mensajes locales

La Marcha de la bronca recorrió las calles céntricas de Bariloche y compartió un mensaje exigiendo la huelga general. Foto: Marcelo Martinez

Partidos de izquierda, organizaciones sociales y algunos sindicatos, entre ellos Unter, elevaron el reclamo en Bariloche en la «marcha de la bronca» contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei y apuntaron a los «cómplices como Weretilneck y Cortés», al mismo tiempo que exigieron una huelga general.

El mal tiempo y la llovizna tenue que asomó al iniciarse la concentración no aplacó los bombos y redoblantes que acompañaron el recorrido de la columna de casi 200 metros que partió desde la puerta del hospital zonal, pasó por la UNRN y terminó en el Centro Cívico.

Partidos de izquierda y algunos sindicatos marcharon en Bariloche para exigir una huelga general. Foto: Marcerlo Martinez

“Movilizamos en todo el país para hacer oír una bronca que crece desde abajo, la bronca de quienes trabajamos y no llegamos a fin de mes, la bronca de los jubilados sin medicamentos, de miles de despedidos”, señalaron en el documento conjunto elaborado por las organizaciones que convocaron a movilizarse este sábado en las calles céntricas de Bariloche.

El mensaje central estaba dirigido al presidente Milei y las políticas nacionales, pero la bandera que encabezó la columna mencionó también al gobernador Alberto Weretilneck y al intendente Walter Cortés, a quienes señalaron como “cómplices” del plan del libertario.

El principal reclamo que surgió en la movilización fue instar a los sindicatos y sectores trabajadores a una huelga general y a sostener un plan de lucha en rechazo al RIGI y súper RIGI, a la reforma de la ley de Glaciares; a los tarifazos; y en favor de los aumentos salariales y de jubilaciones; la reincorporación de los despedidos y de programas sociales cancelados; entre otros puntos que enumeraron los organizadores.

Partidos de izquierda y algunos sindicatos marcharon en Bariloche para exigir una huelga general. Foto: Marcerlo Martinez

También se hizo un llamado a “impulsar asambleas en cada lugar de trabajo” para la organización de las bases contra las políticas nacionales y un fuerte cuestionamiento a la CGT a quien acusaron de “negociar la reforma laboral esclavista”.

Según el documento leído por referentes de cada partido de izquierda y organización que convocó a la marcha, existe “bronca porque cierran 30.000 empresas y se destruyen 300.000 puestos de trabajo mientras premian a quienes fugan capitales. Bronca porque desfinancian nuestros hospitales, bronca porque atacan la universidad, docentes, estudiantes, científicos y dieron de baja programas sociales de 950.000 familias. Bronca porque ajustan en discapacidad, bronca porque criminalizan la protesta y a quienes luchamos por nuestros derechos”.

Partidos de izquierda y algunos sindicatos marcharon en Bariloche para exigir una huelga general. Foto: Marcerlo Martinez

Apuntaron que Milei tuvo el apoyo de gobernadores y dirigentes políticos “que le garantizaron leyes y gobernabilidad” y señalaron además que en las provincias hay gobernantes que “entregan” los recursos naturales y “reprimen a quienes defienden el agua y la tierra”.

Entre los rostros visibles de la marcha, estuvieron los candidatos a convencionales de las dos alianzas de izquierda que se presentaron por separado para las elecciones del 1 de noviembre, cuyas listas lideran Alhue Gavuzzo y Rodolfo Sánchez. También asistieron delegados de ATE en la CNEA, dirigentes gremiales de las universidades, la Izquierda Socialista, el MST y Partido Obrero, además de Unter y agrupaciones de distintos sectores.