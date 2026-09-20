Copa Davis: Cerúndolo cerró la serie ante Turquía y Argentina se clasificó a los Qualifiers 2027

Francisco Cerúndolo va por el 3-1 definitivo para Argentina ante Turquía en el Ruca Che. (Foto: Cecilia Maletti)

Andrés Molteni y Guido Andreozzi cayeron frente a Arda Azkara y Yanki Erel por 6-4 y 6-4, en 1 hora y 25 minutos de partido, y Turquía sumó su primer punto en el Ruca Che, en la serie por el Grupo Mundial I de Copa Davis, donde Argentina ahora se impone 2-1.

Por ello, Francisco Cerúndolo salió a la cancha este domingo para enfrentarse con Mert Alkaya, ubicado en el puesto 296 del ranking ATP. El argentino busca darle el punto definitivo al equipo de Javier Frana y cerrar la serie ante Turquía.

Y el comienzo fue contundente: Cerúndolo se quedó con el primer set por 6-1 en apenas 26 minutos de juego. El porteño demostró su jerarquía desde el inicio, quebró en tres oportunidades el saque de Alkaya y se mostró firme con su servicio, además de imponer la potencia y precisión de sus golpes.

Cerúndolo necesitó tres set points para cerrar la manga, pero finalmente consiguió el 6-1 y quedó a un set de darle a Argentina la clasificación a los Qualifiers 2027.

El sábado, Cerúndolo había derrotado a Erel, hoy doblista, por 6-0 y 6-4, mientras que Alkaya cayó ante Tirante por 6-4 y 6-2.

En caso de que Cerúndolo logre la victoria, Argentina sellará la clasificación a los Qualifiers 2027 con un marcador de 3-1.

Caso contrario, la serie se definirá en el quinto y último partido, en el que saldrían a la cancha Thiago Tirante para Argentina y Yanki Erel para Turquía, aunque los capitanes pueden hacer modificaciones.