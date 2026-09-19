Copa Davis en Neuquén: el Ruca Che se llena para vivir la primera jornada de Argentina-Turquía

Modo argento en el Ruca Che. Las tribunas se empiezan a colmar para vivir la serie de de la Davis. (Cecilia Maletti)

Aunque las puertas del estadio se abrieron pasadas las 11, el Ruca Che se puso en modo tenis desde muy temprano. Una larga cola se vio sobre la calle Antártida Argentina, que se agrandó con el correr de los minutos. Cerca de la entrada, el público fue desviado para los distintos accesos. De a poco el clima Copa Davis entró en escena y las tribunas comenzaron a llenarse, con mucha camiseta de Argentina.

Los clásicos stands del tenis, en el gigante neuquino. (Cecilia Maletti)

Los stands fueron una parada obligada para los fanáticos, que hicieron una previa ideal, mientras recorrían los locales gastronómicos y el patio-Davis, con pantalla gigante que dominó la escena en el ingreso al Ruca.

Minutos las 11, empezó el incesante ingreso al estadio, minutos después de un exigente peloteo del dobles del equipo turco. Fueron los primeros golpes, en la previa de una jornada histórica para el deporte neuquino, con los duelos Francisco Cerúndolo-Yanki Erel, desde las 12, y Thiago Tirante-Mert Alkaya, en el segundo turno.

Argentina, favorita en la serie

Además de la localía y de la diferencia de ranking de los jugadores, el escalafón por equipos también tiene una marcada ventaja. La Albiceleste marcha 10°, mientras que los europeos están 33° luego de la victoria ante Eslovenia, en la serie disputada en febrero, cuando se ganaron la chance de jugar por el Grupo Mundial I. De todos modos, como dijo el capitán Javier Frana y los jugadores, los partidos hay que jugarlos.

El celeste y blanco dominan todos los sectores del Ruca. (Cecilia Maletti)