Video | Copa Davis en Neuquén: Molteni-Andreozzi entrenaron a full y apareció la primera señal

El cuarto día de acción del equipo argentino de Copa Davis tuvo un arranque exclusivo par los doblistas. Andrés Molteni y Guido Andreozzi entrenaron a full en la pista de cemento del Ruca Che y ajustaron más detalles de cara al partido del domingo, que puede definir la serie del Grupo Mundial I ante Turquía.

Durante dos horas, los experimentados doblistas estuvieron palo y palo contra Thiago Tirante y el sparring Juan Manuel La Serna, ante la mirada de Javier Frana, el capitán, y Eduardo Schwank, su más inmediato colaborador, quien después de la Copa Davis, dirigirá al equipo argentino en los Odesur.

Andreozzi, en el top 20

Guido Andreozzi atraviesa un gran momento en su carrera y viene de llegar hasta los cuartos de final del US Open. Jugó junto al francés Manuel Guinard y a partir de esa producción escaló el puesto 14° en el escalafón mundial.

Moletni, por su parte, perdió en los octavos del último Grand Slam de la temporada. Con Machi González, otro jugador con partidos en Copa Davis, cayeron ante Horacio Zeballos, ex N° 1 y actualmente en el puesto 5, y su socio español Marcel Granollers.

En el Ruca Che compartirán cancha por primera vez desde el 2019, cuando jugaron el Challenger de Santo Domingo. De todos modos, se conocen bien y tienen un saldo muy favorable como dupla: acumulan 21 partidos, con 16 victorias y solo 5 derrotas (76% de efectividad) y tres títulos en el bolso: Caltanissetta 2016, Szczecin 2019 y Buenos Aires 2019.

¿La primera señal?

Con la presencia de Thiago Tirante en el entrenamiento de dobles, se agranda la posibilidad de que Francisco Cerúndolo y Mariano Navone sean los singlistas para el sábado. Son los de mejor ranking y aunque en estos procesos cortos puede haber sorpresas o una mejor adaptación a una cancha nueva, la primera señal favorece al porteño y al tenista de 9 de Julio. Mañana, en el sorteo que se hará en el Domuyo, habrá confirmaciones.