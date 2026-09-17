Ley de biocombustibles: las empresas de biodiésel advirtieron a Javier Milei y proponen un esquema de consenso

La presentación se realizó en la misma jornada en que el proyecto se trata en el Senado de la Nación. Foto gentileza.

La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) presentó ante la Secretaría General de la Presidencia una carta dirigida al presidente Javier Milei en la que rechaza el proyecto de ley de biocombustibles impulsado por el oficialismo y le solicita una modificación que evite el cierre de las plantas del interior. La presentación se realizó en la misma jornada en que el proyecto se trata en el Senado de la Nación.

En la carta, la entidad plantea que el proyecto, tal como fue dictaminado, “amenaza con hacer desaparecer a nuestras empresas”, y cuestiona que se presente como una desregulación cuando —sostiene— beneficia a un grupo concentrado de grandes aceiteras. En uno de sus pasajes centrales, el texto afirma:

“Una ley que fija un corte obligatorio es, por definición, una regulación. El proyecto segmenta, asigna cupos, fija precios de referencia y programa cronogramas. No elimina la regulación: la cambia de manos. Desregula para unos pocos y deja a los demás fuera del mercado.”

CEPREB remarca que su rechazo no responde a la defensa de privilegios. Al contrario, la cámara aclara que está de acuerdo con modernizar el régimen y elevar el corte de biodiésel, pero advierte que la competencia que plantea el proyecto es, por su diseño, imposible de sostener para las pymes: el aceite de soja —el 80% del costo del biodiésel— lo controlan las mismas empresas integradas que la ley habilita a competir contra ellas.

Sobre ese punto, la carta es contundente: “Poner a competir en igualdad a quien fabrica el insumo con quien debe comprárselo no es libre mercado: es una cancha inclinada.”

La entidad denuncia además un trato discriminatorio: el mismo proyecto sí protege al bioetanol, al que le reserva una cuota cerrada del 6% a la caña de azúcar y otro 6% al maíz por razones de desarrollo regional. “Solo pedimos que se nos aplique el mismo criterio”, señala la carta, y agrega que reclaman “no ser objeto de una discriminación”.

El documento también advierte sobre la pérdida de seguridad jurídica que implicaría derogar la Ley 27.640 —vigente hasta 2030— cinco años antes de su vencimiento, cuando fue “el propio Estado” el que definió las reglas bajo las cuales las pymes realizaron sus inversiones en el interior productivo.

Lejos de limitarse a la advertencia, CEPREB acercó una propuesta. La cámara reclama un corte total del 12,5% —al que califica de “moderado”, por ser el punto medio entre el 10% del Ejecutivo y el 15% de los sectores productivos— con un 5% reservado a las pymes regionales situadas a más de 80 km del puerto de Rosario, un 2,5% para las no integradas del cordón portuario y un 5% de libre mercado para el ingreso de las grandes aceiteras.

Según la entidad, esa segmentación es la que impide el abuso de posición dominante: “La segmentación no cierra el mercado: evita que quien controla el insumo esencial expulse del negocio a un competidor igualmente eficiente. Es, en definitiva, la única forma de abrir el mercado sin apagar el interior.”

La carta —firmada por el director ejecutivo de CEPREB, Federico Martelli— concluye con un llamado directo al Presidente: “No le pedimos que nos regale nada. Le pedimos que no se nos condene a desaparecer con la firma de una ley que, en nombre de la libertad, nos quita la posibilidad de competir”.