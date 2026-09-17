Elecciones en Brasil: Lula se mostró convencido de superar la campaña de «mentiras» de Flávio Bolsonaro y apuntó contra Donald Trump

A menos de tres semanas para las elecciones presidenciales de Brasil, el actual mandatario y candidato por el Partido de los Trabajadores (PT) Luiz Inácio Lula da Silva se mostró convencido de una victoria frente a Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro y candidato por el Partido Liberal (PL). El actual senador federal por Río de Janeiro se posiciona como el principal contrincante de Lula, quien advirtió de una campaña opositora respaldada por el «gran gurú» de la derecha internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Hay un movimiento mundial hoy de crecimiento de la extrema derecha en todo el mundo, que tiene como referencia al presidente de Estados Unidos. Él es hoy el gran gurú de la extrema derecha y ha intentado fomentar eso en varias partes del mundo, en Asia, América Latina y Europa”, afirmó durante una entrevista en el podcast local Desce a Letra Show.

«La verdad» sobre «la mentira», las declaraciones de Lula a menos de un mes de las elecciones

En resumidas palabras, Lula sostuvo que «la verdad» se impondrá sobre «la mentira» y denunció una campaña constante de noticias falsas, una característica que consideró propia de la época. «La política tenía rivalidad, pero no tenía el odio extendido como está hoy, porque hoy es odio y mentira. Difusión de mentiras 24 horas por día”, señaló.

Los comicios se celebrarán el próximo 4 de octubre y, en caso de que ningún cantidato alcance más del 50% de los votos, habrá balotaje el domingo 26 de ese mismo mes.

Flávio Bolsonaro, sucesor de Jair Bolsonaro. El expresidente se encuentra bajo prisión domiciliaria condenado por liderar una conspiración y un intento de golpe de Estado, según dispuso la Justicia.

El candidato por el Partido de los Trabajadores afirmó que no se «mueve por encuestas», sea cual sea la opinión sobre su gestión y dijo estar enfocado en su administración. «Tengo una meta, voy a trabajar. Por todo lo que hemos hecho en este Brasil, tengo la certeza de que vamos a ganar estas elecciones”, aseguró.

«Pienso que vamos a ganar esa disputa haciendo que la verdad derrote a la mentira», agregó el dirigente que el 27 de octubre próximo cumplirá 81 años.