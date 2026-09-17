Mapa | Copa Davis en Neuquén: cómo llegar al Ruca Che para ver a Argentina contra Turquía

Argentina recibirá a Turquía en el Ruca Che por la Copa Davis. (Foto: Matías Subat)

Comenzó la cuenta regresiva para la esperada Copa Davis en el estadio Ruca Che de Neuquén. Argentina recibirá a Turquía por el Grupo Mundial I con el objetivo de posicionarse entre las mejores selecciones del mundo. El cruce se disputará durante dos días, el 19 y 20 de septiembre.

Para muchos fanáticos del deporte que llegan desde distintos puntos del país, la sede puede resultar un espacio desconocido. Como la Copa Davis visitará Neuquén por primera vez, en Diario RÍO NEGRO te brindamos todos los detalles para que puedas acceder al lugar de forma práctica y segura.

Cómo llegar al Ruca Che en Neuquén

Para llegar al Ruca Che, ubicado en Antártida Argentina 3901, tenes que tener en cuenta los siguientes recorridos según tu punto de origen:

Desde la Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON), el estadio se encuentra muy cerca, casi a unos 2,2 km o 7 minutos en auto/taxi.

En auto / taxi / Uber: Se recomienda salir de la ETON hacia la calle Cnel. Moritán dirigiéndote al norte. Avanza por Cnel. Moritán durante unas 10 cuadras cruzando la Av. San Martín/Belgrano. Dobla a la derecha en la calle Antártida Argentina . Encontrarás el Ruca Che a la izquierda.



Desde la Ruta 22, también conocida como Avenida Mosconi en Neuquén el ingreso es más directo por ser la arteria principal que une todas las ciudades de la región. Se recomienda:

En auto: Transita por Avenida Mosconi en dirección al oeste (hacia Plottier). Al llegar a la intersección con la calle Cnel. Moritán , gira a la derecha (hacia el norte). Continúa recto por Moritán pasando la zona de la ETON hasta cruzar la calle Belgrano. Dobla a la derecha en Antártida Argentina y verás el estadio a mano izquierda.



Para los que llegan al Aeropuerto Internacional Presidente Perón y después van a ver el torneo se recomienda seguir el trayeco en taxi, remis, uber o auto.

La ruta directa es: Salir del aeropuerto e incorpórate a la Avenida San Martín hacia el este (dirección centro de Neuquén). Avanzar unos 2 km hasta el cruce con la calle Cnel. Moritán . Girar a la izquierda en Cnel. Moritán (hacia el norte). Avanzar 5 cuadras y dobla a la derecha en Antártida Argentina .



También está la opción de hacer uso del transporte público: