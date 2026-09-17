«Sin cortes totales»: cómo será el operativo de tránsito para reasfaltar Avenida Argentina en Neuquén este fin de semana

Este fin de semana, la Municipalidad pondrá en marcha el operativo para repavimentar la Avenida Argentina, una obra de infraestructura pesada que se ejecutará bajo un esquema de «cirugía vial» para evitar complicaciones en el tránsito.

La subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, confirmó que la obra buscará minimizar el impacto en la rutina de los vecinos.

«Lo vamos a hacer durante el fin de semana justamente para poder tener menor cantidad de tránsito. No va a ser con corte total, sino que vamos a trabajar en ambas manos un carril por cada mano. Así podemos garantizar que se pueda circular en ambos sentidos», detalló la funcionaria.

El mapa de obra: días, horarios y tramos

La intervención no será de golpe, sino escalonada. El objetivo final es asfaltar la traza completa (continuando luego por Avenida Olascoaga) hasta llegar a la costa del río Limay. La primera etapa atacará el tramo comprendido entre las calles Dr. Ramón y Riavitz, en la zona del Alto.

El cronograma de servicio para este fin de semana es el siguiente:

Sábado 19 (Margen Oeste): las máquinas trabajarán exclusivamente en el sentido de circulación de norte a sur. El operativo será en la franja matutina, de 6:00 a 12:00 horas .

las máquinas trabajarán exclusivamente en el sentido de circulación de norte a sur. El operativo será en la franja matutina, de . Domingo 20 (Margen Este): las tareas se mudarán a la mano contraria, operando en sentido sur a norte, manteniendo el mismo horario de 6:00 a 12:00.

En ambos días, la metodología técnica será idéntica: primero ingresará una máquina fresadora que ocupará un carril completo para «raspar» y retirar la capa de asfalto vieja.

Luego, los especialistas evaluarán si hay deformaciones subterráneas para hacer un bacheo rápido y, finalmente, volcarán la nueva carpeta asfáltica definitiva.

«Para fin de año es una obra terminada»: avanza la construcción del Acceso Norte en Neuquén

Las ramas del nuevo ingreso elevado en forma de ‘Y’ ya comienzan a perfilarse en el Acceso Norte de Neuquén. El proyecto transformará la circulación desde avenida Raúl Alfonsín, uno de los puntos más concurridos de la capital.

Pasqualini destacó el ritmo de los trabajos y su importancia para mejorar la circulación vehicular en uno de los principales ingresos a la ciudad. «Viene avanzando muy bien, para fin de año es una obra terminada”, afirmó.

La obra contempla un puente elevado en forma de “Y”, que permitirá distribuir el tránsito que ingresa a la ciudad desde la avenida Raúl Alfonsín hacia dos destinos: la diagonal 9 de Julio y la calle Jujuy.

La funcionaria detalló que por ese ingreso circulan entre 70.000 y 80.000 vehículos durante las horas pico, lo que genera una elevada concentración de tránsito en ese sector.

Además del puente elevado, se prevé la ejecución de pluviales, espacios verdes, sectores peatonales y las esquinas semaforizadas con Inteligencia Artificial.

“En esta ciudad de los 15 minutos lo que buscamos es que el traslado de un lugar al otro baje un 50%. Es una política pública planificada y cada una de las obras tiene un rol protagónico”, sostuvo. En esa línea, resaltó que el nuevo ingreso requirió una inversión de $30.000 millones.