El youtuber Kevsho vivió una emergencia en pleno vuelo a Nueva York: “Fuego en el avión”

Kevsho atravesó momentos de tensión cuando el avión en el que viajaba desde Buenos Aires hacia Nueva York debió regresar de emergencia a Ezeiza. Un fuerte olor a quemado y la presencia de humo encendieron las alarmas a bordo. El influencer registró parte de lo ocurrido y compartió las imágenes en sus redes sociales.

Lo que debía ser el comienzo de un viaje a Estados Unidos terminó convirtiéndose en una experiencia angustiante para Kevsho y el resto de los pasajeros. El influencer viajaba desde Buenos Aires hacia Nueva York cuando una situación inesperada obligó al avión a interrumpir el trayecto.

Poco después del despegue, un intenso olor a quemado comenzó a sentirse dentro de la aeronave. Al mismo tiempo, el movimiento de los tripulantes por los pasillos llamó la atención de los pasajeros.

Kevsho sacó su teléfono y comenzó a registrar lo que ocurría. En las imágenes se observa a miembros de la tripulación desplazándose con matafuegos mientras intentaban determinar de dónde provenía el humo.

Kevsho mostró desde adentro los momentos de tensión en el avión

El influencer viajaba en el vuelo 954 de American Airlines, que había partido desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Nueva York.

“Hay un olor rarísimo, como a quemado en todo el avión”, relató Kevsho mientras grababa la situación desde su asiento.

La preocupación aumentó cuando los pasajeros recibieron indicaciones de adoptar una posición de seguridad y mantener la cabeza hacia abajo. Poco después, el comandante comunicó que habían detectado demasiado humo y todavía no podían determinar el origen del desperfecto.

Ante esa situación se tomó la decisión de regresar a Buenos Aires y realizar un aterrizaje de emergencia.

Según informó Revista GENTE, la aeronave aterrizó nuevamente en Ezeiza después de 49 minutos de vuelo, tras activarse los protocolos correspondientes.

Qué pasó después del aterrizaje de emergencia en Ezeiza

Una vez en tierra, el avión fue sometido a revisiones técnicas y los pasajeros pudieron desembarcar. No se reportaron heridos graves por el episodio.

Kevsho no fue el único creador de contenido que registró lo sucedido. La influencer Sol Carlos también viajaba en el mismo avión y compartió posteriormente su experiencia en las redes sociales.

En su relato describió el miedo que sintió cuando comenzó a percibirse el humo y la tripulación dio las primeras indicaciones de seguridad. La incertidumbre sobre lo que estaba sucediendo hizo que los minutos previos al regreso a Ezeiza se vivieran con especial tensión.

El vuelo hacia Nueva York debió ser reprogramado. Mientras tanto, las imágenes publicadas por Kevsho permitieron ver desde adentro cómo se vivieron los minutos de preocupación a bordo, desde la aparición del olor a quemado hasta el regreso de emergencia al aeropuerto argentino.