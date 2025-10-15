Francisco Cerúndolo se coronó campeón de una exhibición en Hong Kong: el increíble premio económico que ganó

El tenista argentino se quedó con la exhibición que se realizó en el país asiático. Por salir ganador, embolsó una gran cantidad de dinero. Los detalles.

Francisco Cerúndolo se coronó campeón de un torneo exhibición en Hong Kong

La ausencia de Francisco Cerúndolo en los ATP 250 de esta semana llamó la atención. El mejor tenista argentino (21°) escogió participar en el Ultimate Tennis Showdown, torneo de exhibición, que entregó increíbles premios económicos.

Con una duración de solo dos días, poco desgaste y un premio gigante, algunos de los mejores tenistas se reunieron en el país asiático en esta exhibición. Vale destacar que esta competencia no repartió puntos para el ranking.

Este torneo tiene un formato particular: los partidos se dividen en cuatro cuartos de 8 minutos y el primero en ganar tres se queda con el encuentro. En caso de empate al final del tiempo, se realiza la «Muerte Súbita», donde el primero en conseguir dos puntos consecutivos obtiene el cuarto.

El argentino se coronó campeón del certamen tras derrotar a Jenson Brooksby por 20-5, 10-12, 15-9 y 17-7. En el recorrido de este torneo, el bonaerense solo disputó tres partidos: en cuartos de final derrotó por 3-2 en un ajustado partido a Adrian Mannarino, donde salvó un match point en contra.

En semis se midió frente al ruso Andrey Rublev, que era el máximo favorito. Cerúndolo no tuvo mayores dificultades y lo venció con un contundente 3-0.

Tras coronarse campeón de esta exhibición, el argentino se clasificó a la Gran Final de UTS, que se desarrollará en Londres, desde el 5 al 7 de diciembre.

¿Cuánto dinero ganó Cerúndolo por ganar el torneo exhibición?

Francisco Cerúndolo se quedó con el Ultimate Tennis Showdown, torneo que se disputó en Hong Kong. La competencia repartió más de 1 millón de dólares entre los 8 participantes. Por quedarse con el título, el argentino desembolsó un total de 305 mil dólares, una suma muy alta para solo dos días de competencia.

Ugo Carabelli se retiró del ATP 250 de Estocolmo

Camilo Ugo Carabelli debutó este miércoles en el ATP 250 de Estocolmo. El argentino, preclasificado número 8, debió abandonar en el tercer set frente al estadounidense Kovacevic por problemas físicos en una de sus piernas.

El bonaerense ganó el primer set por 6-4. Ya en el segundo, su rival impuso su juego y logró ganarlo por 7-5. A partir de ese momento, todo se vino abajo para Ugo Carabelli, quien pidió atención médica en el tercer set y terminó abandonando cuando estaba 0-4 en el último parcial.