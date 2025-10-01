Copa Libertadores femenina en Argentina: cuándo empieza, el fixture de Boca y San Lorenzo
Desde este jueves, Buenos Aires será sede de la Libertadores femenina 2025. Con 16 equipos, presencia de VAR en todos los partidos y el brasileño Corinthians como máximo candidato, Boca y San Lorenzo irán por su primera estrella internacional. Todos los detalles.
Por segunda vez en la historia, Argentina será sede de la Copa Libertadores femenina. El certamen que se jugará desde el 2 al 18 de octubre y tiene a Boca Juniors y San Lorenzo entre los equipos participantes se disputará en los estadios de Banfield y Deportivo Morón. El máximo candidato es Corinthians, ganador de las últimas dos ediciones.
El conurbano bonaerense recibirá todos los partidos de la fase de grupos, cuartos, semifinales, final y tercer puesto. En total son 16 equipos divididos en cuatro zonas con un condimento especial: por primera vez habrá VAR en todos los encuentros.
Argentina dirá presente con Boca Juniors (campeón local) y San Lorenzo (subcampeón), que buscarán cortar con el dominio brasileño. El Xeneize encabeza el grupo B con Alianza Lima, Ferroviária y ADIFFEM, mientras que el Ciclón integra el grupo C junto a San Pablo, Colo Colo y Olimpia.
El gran candidato es Corinthians, quíntuple campeón (2017, 2019, 2021, 2023 y 2024) y vigente bicampeón. También competirán otros pesos pesados como Ferroviária, San Pablo, Colo Colo, Independiente Santa Fe y Deportivo Cali.
La edición pasada se jugó en Paraguay, donde Corinthians derrotó en la final a Santa Fe por 2-0, mientras que Boca se subió al podio tras vencer a Independiente del Valle.
Cuándo arranca la Copa Libertadores femenina
El inicio de la Libertadores femenina será este jueves, a las 16, con dos partidos en simultáneo: Corinthians-Independiente del Valle en el estadio Florencio Sola, de Banfield, y Boca-Alianza Lima en el Nuevo Francisco Urbano, de Morón.
La primera fecha continuará en segundo turno este jueves, a las 20, con los encuentros Always Ready-Independiente Santa Fe y ADIFFEM-Ferroviária.
El viernes se cerrará la primera de las tres jornadas de fase de grupos: Colo Colo-Olimpia y Deportivo Cali-Libertad a las 16 y Nacional-Universidad de Chile y San Pablo-San Lorenzo a las 20.
El fixture de Boca en la Copa Libertadores Femenina 2025
Boca vs. Alianza Lima – jueves 2 de octubre – 16 (Deportivo Morón)
Boca vs. ADIFFEM – domingo 5 de octubre – 16 (Banfield)
Boca vs. Ferroviária – miércoles 8 de octubre – 16 (Banfield)
El fixture de San Lorenzo en la Copa Libertadores Femenina 2025
San Lorenzo vs. San Pablo de Brasil – viernes 3 de octubre – 20 (Banfield)
San Lorenzo vs. Olimpia de Paraguay- lunes 6 de octubre – 16(Deportivo Morón)
San Lorenzo vs. Colo Colo de Chile – jueves 9 de octubre – 20 (Deportivo Morón)
Copa Libertadores femenina: qué equipos participan
- Argentina: Boca Juniors, San Lorenzo
- Brasil: Corinthians, Ferroviária, São Paulo
- Chile: Universidad de Chile, Colo-Colo
- Colombia: Santa Fe, Deportivo Cali
- Paraguay: Libertad, Olimpia
- Uruguay: Nacional
- Perú: Alianza Lima
- Bolivia: Always Ready
- Ecuador: Independiente del Valle
- Venezuela: ADIFFEM
Con información de ESPN
