Copa Libertadores femenina en Argentina: cuándo empieza, el fixture de Boca y San Lorenzo

Por segunda vez en la historia, Argentina será sede de la Copa Libertadores femenina. El certamen que se jugará desde el 2 al 18 de octubre y tiene a Boca Juniors y San Lorenzo entre los equipos participantes se disputará en los estadios de Banfield y Deportivo Morón. El máximo candidato es Corinthians, ganador de las últimas dos ediciones.

El conurbano bonaerense recibirá todos los partidos de la fase de grupos, cuartos, semifinales, final y tercer puesto. En total son 16 equipos divididos en cuatro zonas con un condimento especial: por primera vez habrá VAR en todos los encuentros.

Argentina dirá presente con Boca Juniors (campeón local) y San Lorenzo (subcampeón), que buscarán cortar con el dominio brasileño. El Xeneize encabeza el grupo B con Alianza Lima, Ferroviária y ADIFFEM, mientras que el Ciclón integra el grupo C junto a San Pablo, Colo Colo y Olimpia.

El gran candidato es Corinthians, quíntuple campeón (2017, 2019, 2021, 2023 y 2024) y vigente bicampeón. También competirán otros pesos pesados como Ferroviária, San Pablo, Colo Colo, Independiente Santa Fe y Deportivo Cali.

La edición pasada se jugó en Paraguay, donde Corinthians derrotó en la final a Santa Fe por 2-0, mientras que Boca se subió al podio tras vencer a Independiente del Valle.

Cuándo arranca la Copa Libertadores femenina

El inicio de la Libertadores femenina será este jueves, a las 16, con dos partidos en simultáneo: Corinthians-Independiente del Valle en el estadio Florencio Sola, de Banfield, y Boca-Alianza Lima en el Nuevo Francisco Urbano, de Morón.

La primera fecha continuará en segundo turno este jueves, a las 20, con los encuentros Always Ready-Independiente Santa Fe y ADIFFEM-Ferroviária.

El viernes se cerrará la primera de las tres jornadas de fase de grupos: Colo Colo-Olimpia y Deportivo Cali-Libertad a las 16 y Nacional-Universidad de Chile y San Pablo-San Lorenzo a las 20.

El fixture de Boca en la Copa Libertadores Femenina 2025

Boca vs. Alianza Lima – jueves 2 de octubre – 16 (Deportivo Morón)

Boca vs. ADIFFEM – domingo 5 de octubre – 16 (Banfield)

Boca vs. Ferroviária – miércoles 8 de octubre – 16 (Banfield)

El fixture de San Lorenzo en la Copa Libertadores Femenina 2025

San Lorenzo vs. San Pablo de Brasil – viernes 3 de octubre – 20 (Banfield)

San Lorenzo vs. Olimpia de Paraguay- lunes 6 de octubre – 16(Deportivo Morón)

San Lorenzo vs. Colo Colo de Chile – jueves 9 de octubre – 20 (Deportivo Morón)

Copa Libertadores femenina: qué equipos participan

Argentina: Boca Juniors, San Lorenzo

Brasil: Corinthians, Ferroviária, São Paulo

Chile: Universidad de Chile, Colo-Colo

Colombia: Santa Fe, Deportivo Cali

Paraguay: Libertad, Olimpia

Uruguay: Nacional

Perú: Alianza Lima

Bolivia: Always Ready

Ecuador: Independiente del Valle

Venezuela: ADIFFEM

Con información de ESPN