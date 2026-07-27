El presidente de la FIFA respondió a las críticas post Mundial: «Lamento que estuvieran tan consumidos por el odio»

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, emitió un comunicado en las últimas horas y respondió las críticas y los cuestionamientos que recibió el ente tras la organización de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el mandamás del fútbol mundial aseguró que el certamen «celebró lo mejor de la Humanidad» y lo definió como «el más destacado».

En su publicación, Infantino apuntó directamete a quienes criticaron el desarrollo del certamen futbolístico: «Nuestro mundo necesita amor, no odio; tolerancia, no división; celebración, no luto», expresó. Además, sugirió que sus detractores «se tomaran un momento para reflexionar, meditar, rezar o ver un partido de fútbol».

El presidente de la FIFA resaltó además el clima vivido durante la competencia, siendo irónico con aquellos que, lejos de disfrutar, ocuparon su tiempo en criticar de principio a fin.

La carta que Infantino le envió a Tapia tras la derrota argentina en la final contra España.

«Lamento que los partidos hayan terminado ya y que se hayan perdido toda esa alegría y ese espíritu de unión. Lamento también que estuvieran tan consumidos por el odio y las críticas que se lo perdieran todo», escribió.

En el comunicado, Infantino apuntó también a las polémicas que giraron en torno a los arbitrajes, asegurando que todo lo ocurrido es parte del folklore del fútbol mundial, en cualquier parte del mundo y categoría.

«Las rojas o amarillas potencialmente erróneas, o las decisiones posteriores de no sancionar a los jugadores en determinadas situaciones, son habituales y están ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo. Es curioso que los mismos países que emplean estas prácticas sean los que las critican», expresó.

Para cerrar su descargo, Infantino volvió a defender el rol del deporte como herramienta de integración y dejó una frase dirigida a sus detractores: «El fútbol es sinónimo de unidad, no de división. El fútbol es más grande que el odio y la discriminación. Me siento increíblemente orgulloso de haber aportado mi granito de arena».