Minería en Argentina: estiman US$ 40.000 millones en exportaciones y un millón de empleos indirectos a futuro

Mostrándose optimista respecto al futuro de la minería en el país, el presidente de la CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras), Roberto Cacciola, proyectó un enorme crecimiento de las exportaciones para la industria, así como la demanda de puestos de trabajo de cara a los próximos años.

El presidente de la cámara brindó su discurso durante un coloquio empresarial, en el marco de la 138° Exposición Rural de Palermo, donde también participaron representantes del agro y el sector energético.

Según recordó, la minería generó exportaciones por más 6.000 millones de dólares en 2025 , mientras que para este año se espera alcanzar los 9,000 millones. En este contexto de crecimiento, afirmó que la cifra escalará entre 35.000 y 40.000 millones de dólares en los próximos diez años.

En ese sentido, respaldó las medidas macroeconómicas que lleva adelante el gobierno nacional incluyendo el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), que junto al desarrollo de proyectos de minerales estratégicos como el litio, el cobre, la plata y eventualmente las tierras raras impulsan una gran oportunidad para el sector.

Cacciola aseguró que Argentina cuenta con seis proyectos de cobre de clase mundial listos para pasar a construcción, y agregó que es el único país que puede pasar de cero a más de 1,5 millones de toneladas de cobre.

Respecto a cómo este avance se traduciría en oportunidades laborales para la población, expresó su aspiración a que la generación de empleo pase de los 60.000 trabajos directos en la actualidad a cerca de 300.000 en pocos años, más un millón de puestos de trabajo indirectos adicionales.

Sin embargo, también apuntó a determinados puntos a resolver para evitar el estancamiento de la actividad minera, destacando la falta de infraestructura como ferrocarriles, rutas nacionales y abastecimiento energético. Para ello, pidió que se consolide el trabajo en conjunto entre el sector privado y el Estado nacional.

Por último, señaló la necesidad de convocar a una Mesa Federal Minera para abordar esos temas. Además, sostuvo que debía incorporarse la mayor cantidad posible de proveedores locales, integrarlos al crecimiento de la minería y promover que, a su vez, pudieran convertirse en proveedores de países vecinos como Chile y Perú.