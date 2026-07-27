«No nos van a intimidar»: desde el gabinete de Lula trataron de «payaso» a Javier Milei y descartaron una recesión en Brasil

La escalada verbal entre Buenos Aires y Brasilia sumó este lunes un ingrediente de extrema gravedad institucional. En medio de la tensión diplomática por las descalificaciones de Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva, el ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, lanzó un durísimo ataque contra el mandatario libertario, a quien tildó de «payaso» y cuestionó severamente la marcha de los indicadores económicos argentinos.

Las declaraciones de la mano derecha económica de Lula se dieron durante una entrevista con Radio Jornal de Pernambuco, en la misma jornada en que el Palacio Itamaraty citó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y convocó al representante argentino, Daniel Raimondi.

«El payaso del presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta», disparó Dario Durigan sin matices.

La respuesta económica: «Inflación bajo control y desempleo en 6%»

Frente a las duras críticas que realizó Javier Milei durante su presentación en San Pablo junto al opositor Flávio Bolsonaro, donde advirtió sobre un presunto «riesgo Lula» para los mercados, el titular de la cartera económica brasileña salió a marcar la cancha comparando la solvencia de ambas naciones.

El funcionario de Lula contrastó el escenario local frente a las urgencias de la Casa Rosada:

Niveles de empleo: Durigan destacó que Brasil registra un desempleo del 6% , situándose en uno de los niveles más bajos de la historia reciente de ese país.

Durigan destacó que Brasil registra un desempleo del , situándose en uno de los niveles más bajos de la historia reciente de ese país. Proyección de crecimiento: a pesar de tener tasas de interés elevadas ( 14,25% anual ), descartó de plano una recesión y ratificó la previsión de un crecimiento del 2% del PBI para este año.

a pesar de tener tasas de interés elevadas ( ), descartó de plano una recesión y ratificó la previsión de un crecimiento del para este año. Frente inflacionario: destacó que la inflación se mantiene contenida en un 4,64% interanual y que la balanza comercial brasileña alcanzó marcas récord.

Una crisis diplomática en pleno desarrollo

La arremetida del ministro brasileño se suma a los duros cuestionamientos del canciller Mauro Vieira, quien calificó los discursos de Milei como una «provocación sin precedentes». El jefe de Estado argentino, por su parte, ratificó sus conceptos en los que definió a Lula como «ladrón», «presidiario» y «basura socialista», mientras la Casa Rosada insiste en que las fricciones políticas no deberían afectar el flujo comercial bilateral.

En Brasilia, sin embargo, el tono sigue subiendo: «Insto a no seguir la corriente a esas personas que dicen que esto va a convertirse en un apocalipsis», cerró Durigan, dejando en claro que el gobierno de Lula decidió dar la batalla también en el terreno de las cifras económicas.