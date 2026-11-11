Se corre la segunda etapa de la Vuelta al Valle en Regina: así está la general

La 83° edición de la Vuelta al Valle regresa hoy a Villa Regina para la segunda etapa de la competencia. La ciudad ya recibió el prólogo el lunes.

La primera etapa se completó ayer en Allen con triunfo para Leonardo Cobarrubia. El sanjuanino, campeón en 2024, ratificó el gran arranque de Shania que también ganó la contrarreloj por equipos con Maximiliano Navarrete en la punta.

Cobarrubia se impuso con un gran sprint final en un cierre apretado en el que el pelotón cruzó la meta de manera numerosa.

Fueron 56 los ciclistas que llegaron en conjunto y Cobarrubia lidera la general con 10 segundos de ventaja, bonificados por ser el ganador. Lo siguen los que completaron el podio, Rodrigo Díaz y Gerardo Tivani, ambos de JC Competición.

Otros ocho ciclistas están a menos de un minuto del líder. Del 65° en adelante, la diferencia es mayor a los 4 minutos en un registro ya irremontable para pelear arriba.

Hoy en Regina, se completará un trayecto de 110 kilómetros en 11 vueltas de 10 km cada una. Tendrá su llegada y largada en la Plaza de los Próceres. Desde ahí, irán hasta la rotonda de la Ruta 22, girarán en U hasta la Aduana y volverán.