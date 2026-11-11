Yago Piro y un gol clave en Cipolletti: «No está nada definido, pero en casa somos fuertes»

Yago Piro se vistió de héroe en Salta y con su cabezazo agónico le dio el triunfo a Cipolletti contra Juventud Antoniana en la ida de cuartos de final de la reválida del Federal A.

Después de la caída en la final por el ascenso contra San Martín de Formosa en San Francisco, el Albinegro buscará el segundo boleto y dio un paso clave.

Con el 1 a 0 de visitante, puede hasta perder por un gol y clasificar a semifinales ya que tiene ventaja deportiva. La vuelta será el domingo a las 15 horas en La Visera de Cemento.

«Nosotros fuimos a buscar algo de visitantes, sabemos lo difícil que es en esta categoría conseguir puntos afuera. Teníamos que traer algo porque sabemos lo fuertes que somos en nuestra casa. Pudimos aprovechar la pelota parada, algo en lo que veníamos en deuda», destacó Piro en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«No está nada definido, pero el triunfo nos da un poquito más de tranquilidad para cerrar acá», comentó el defensor sobre el partido de vuelta del domingo.

Cipo aprovechó el hombre de más por la temprana expulsión de Ignacio Sanabria en Juventud Antoniana. Los salteños terminaron con dos menos porque también vio la roja el arquero Facundo Abraham, cerca del cierre.

«Teníamos la sensación de que había que hacer valer el hecho de tener uno más. En la previa capaz firmábamos el empate pero se nos dio para ganarlo», reconoció Piro.

Sobre su gol, el defensor repasó: «En esos tiros libres venían marcado hombre a hombre, pero en ese puntual hicieron zona. Corrí atrás de Nico Trejo y vi que la pelota lo pasaba. Ahí sentí que me caía y le pude poner la cabeza».

"Yago Piro" Por el gol de la victoria del jugador de Cipolletti ante Juventud Antoniana. https://t.co/KzVeMz7Xi5 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 8, 2026

«Teníamos que dar una muestra de carácter, fue muy duro el golpe de no ganar la final. Lo hablamos mucho en la semana que tuvimos libre, eso nos vino muy bien. Tenemos muchas ganas de conseguir el objetivo, estamos todos en el mismo camino», destacó.

Sobre el polémico arbitraje, opinó: «Nosotros no nos tenemos que meter en la cuestión de los arbitrajes, tenemos que jugar al fútbol y nada más».

El zaguero recibió una amonestación en el comienzo y se tuvo que cuidar. «Que te saquen una amarilla rápido te juega en la cabeza, tenés que regular un poco. Pero ya tengo experiencia y me ha tocado jugar partidos así», señaló. Solo recibió una expulsión en Cipo, este año contra Costa Brava en General Pico.

Sobre el apoyo de los hinchas, Piro valoró: «Lo de la gente es una locura, lo que hicieron en Córdoba fue increíble. El grupo se siente en deuda con ellos, por eso también sentimos la necesidad de volver a otra instancia como la que vivimos. Estoy seguro que el fin de semana va a ser una fiesta La Visera».

«Nosotros sabemos que tenemos una fortaleza, nos sentimos muy cómodos en nuestra cancha y con la gente, es como tener un jugador más», concluyó.