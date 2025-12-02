Costas le metió presión a Mura: «Se tiene que quedar»

Gustavo Costas preisona públicamente para que la dirigencia de Racing y Mura lleguen a un acuerdo.

Facundo Mura arribó a Racing en 2022 y ganó cuatro títulos: el Trofeo de Campeones, la Supercopa Internacional, la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. El roquense termina su vínculo contractual este mes y todo indica que está viviendo sus últimos días como jugador de la Academia.

Este domingo, el equipo dirigido por Gustavo Costas visita a Boca en La Bombonera y, con la suspensión de Gastón Martirena, expulsado en el encuentro ante Tigre, Mura sería titular.

En la conferencia de prensa post partido, Costas aseguró: «Si Facu Mura ve lo que es esta hinchada y lo que es este grupo, se tiene que quedar». Además, el entrenador elogió al lateral: «Nos dio siempre todo, nunca puso cara de culo. Ojalá que se quede».

El lateral percibe un bajo sueldo desde que llegó al club de Avellaneda y por eso tomó la decisión de irse, ya que su intención era que la dirigencia le reconociera el atraso salarial, pero no se pusieron de acuerdo.

Este año Mura encontró más protagonismo: ante el bajón de nivel del uruguayo Martirena, Facundo fue titular en instancias decisivas de la Libertadores y se convirtió en una pieza clave, incluso jugando de lateral por izquierda.

Según trascendió, el Inter Miami pretende contar con sus servicios, en lo que sería su primera experiencia en el exterior tras sus pasos por Estudiantes, Colón y el propio Racing.