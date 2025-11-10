La autocrítica de Martínez Quarta y el cruce de Quintero con un periodista tras el Superclásico

River tuvo un Superclásico para el olvido al caer 2 a 0 con Boca en la Bombonera y los jugadores no ocultaron su frustración luego del encuentro.

Los que hicieron las autocríticas más fuertes fueron Juanfer Quintero y Lucas Martínez Quarta. El colombiano fue contundente y sentenció: «tocamos fondo».

«Nadie quiere perder un clásico. Tocamos fondo. Cada quien puede tomar esto como quiera, en mi caso levanto la cabeza. Somos conscientes de la situación, de alguna u otra forma nos queda otro juego, siempre pensar en positivo. Tenemos otra oportunidad frente a Vélez para saber qué es lo que queremos», afirmó Quintero.

"JAMÁS LE HARÍA UNA CAMA A UN ENTRENADOR"



El cruce de Juanfer Quintero con un periodista luego de la derrota de River ante Boca

«Tenemos que darnos cuenta donde estamos. Nos hacemos cargo y sabemos la situación que estamos pasando», agregó. Además, el colombiano tuvo un fuerte cruce con un periodista que criticó la actitud de los jugadores.

«Me dolió porque yo nunca te falté el respeto. Mi trabajo ha sido bueno, regular o malo, pero jamás le haría la cama a un entrenador», expresó Juanfer.

Martínez Quarta: «Fue una mierda, no estuvimos a la altura»

Lucas Martínez Quarta fue duro al analizar el partido de River en la Bombonera. «La lectura que hago es que sinceramente fue una mierda. No estuvimos a la altura de este partido, hay que hacerse cargo, levantar la mano y ser responsables», aseguró.

«Lamentablemente estamos metidos en un pozo del que no podemos salir, pero acá estamos para dar la cara y pedirle perdón a la gente, porque estamos más que en deuda. Somos conscientes de eso y vamos a dar la cara, nos vamos a hacer responsables», agregó.

Martínez Quarta: "Fue una mierda. No estuvimos a la altura. Hay que hacerse cargo y ser responsable. Estamos en un pozo y no podemos salir. Perdón a la gente. Estamos más que en deuda. Hay que poner los huevos sobre la mesa. River demanda y es exigente".



pic.twitter.com/SFAexGIvA6 — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) November 9, 2025

«Somos conscientes de los errores que tuvimos y ahora hay que trabajar. Perdón por la expresión, pero hay que poner los huevos sobre la mesa y saber que estamos en un club muy exigente como es River. Mentalmente hoy estamos dejando mucho que desear«, concluyó el defensor.

Por su parte, Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa y no dio declaraciones. Lo mismo había hecho la fecha pasada al perder con Gimnasia en el Monumental.