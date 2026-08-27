«Cuando quieran, vuelvo a River»: la reciente frase de Ramón Díaz

River se quedó sin entrenador por segunda vez en el año y el elegido de los hinchas es Ramón Díaz. Esta tarde Eduardo Coudet se despedirá del plantel, luego de un ciclo que apenas duró cinco meses y medio, y como tambaleba hace un tiempo en el banco, el nombre del riojano asomó en los últimos días.

La dirigencia del Millonario ya está trabajando en la búsqueda de su reemplazante y hay nombres arriba de la mesa. Más alla de los que siempre están en el radar, el cariño por Ramón es importante y además está libre.

¿Qué dijo Ramón Díaz?

Días atrás, en una entrevista con La Página Millonaria, el riojano abrió la puerta a una nueva vuelta al elenco de Núñez tras 12 años de su última etapa, en la que salió campeón del torneo Final 2014 y luego presentó su renuncia en la previa de la llegada de Marcelo Gallardo.

“Cuando quieran, vuelvo a River. No está cerrado mi ciclo, al contrario”, inició el entrenador de 66 años para afirmar que está dispuesto a volver a dirigir al Millonario por cuarta vez en su carrera. “Quiero agarrar un club que tengo que salir campeón sí o sí. Y ahí me retiro. Ya le dije a Emiliano, ‘Vamos a ir a un equipo que me dé la posibilidad de salir campeón y retirarme”, agregó.

Más allá de esto, aseguró que otros entrenadores deben tener su oportunidad: “Que tengan la chance otros de poder triunfar. Si no rinden y no tienen la capacidad, porque el Chacho es un genio, eh. Tiene una capacidad enorme, lo conozco como jugador, como persona, somos amigos. Imaginate lo que es River, él tiene que pensar lo que es River que en tres meses podía haber salido campeón. Entonces hay que aprovechar esas situaciones que los clubes te dan”, dijo en aquel entonces, previo al inicio de este semestre, en el que Coudet solo sacó el 22% de los puntos.