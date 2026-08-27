Eduardo Coudet dejó de ser el director técnico de River

Eduardo Coudet dejó de ser el técnico de River. Tras la durísima eliminación por Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, la etapa del Chacho llegó a su fin, en un ciclo que venía agonizando hace varios partidos. Desde las 15, dará una conferencia de prensa donde anunciará su decisión.

El comienzo del semestre fue el inicio del fin. Con cinco derrotas consecutivas por torneos de AFA, el DT empezó a ver que su ciclo no tendría mucha vida y finalmente se terminó con la pérdida de la última vida que le quedaba: la Copa Sudamericana.

La eliminación inédita y tempranera de Copa Argentina ante Aldosivi mostró muy bajos niveles y un técnico sin reacción. Luego vinieron caídas frente a Barracas, Gimnasia, Central y Tigre, que agudizaron más la crisis.

Con una inversión mayor de 60 millones de dólares en este mercado de pases y con las llegadas estelares de futbolistas como Thiago Almada, Ángel Correa y Nicolás Otamendi, Coudet no pudo darle su impronta al equipo. A pesar de los grandes nombres, nunca hubo un buen funcionamiento, aún cuando acumuló buenos resultados en el primer semestre de 2026.

Coudet llegó a River en marzo de 2026 y nunca le pudo encontrar la vuelta al equipo. En total, dirigió 27 partidos, de los cuales ganó 13, empató 6 y perdió 8. De esta forma, se termina un ciclo de un entrenador que generó esperanzas en el hincha del Millonario, pero que demostró no estar a la altura.

River irá en busca de su tercer entrenador en 2026. Un dato que muestra la crisis deportiva que vive el club de Núñez, que a pesar de pasar un gran momento económico no ha podido demostrar en cancha este poderío.

La lista de reemplazantes, con Crespo como máximo candidato

Como en cada fin de ciclo, comenzó la danza de nombres para el reemplazante de Coudet. Aunque Ramón Díaz es el preferido del hincha, la dirigencia no tiene su nombre sobre la mesa y el gran candidato a tomar el puesto es Hernán Crespo, actual DT de Atlas de México.

Otros candidatos que asuman pero con menos chances son Matías Almeyda (actualmente en Monterrey), Pablo Aimar (integrante del cuerpo técnico de Scaloni), Gabriel Milito, Santiago Solari y Diego Cocca.