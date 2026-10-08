Cuartetazo argentino en el Masters 1000 de Shanghai

La armada argentina tuvo balance positivo en la lejana Shanghai y debut con sonrisa para Sebastián Báez, Thiago Tirante, Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo. El Masters 1000 chino les dará una segunda chance a los cuatro y deberán levantar la vara porque los rivales aumentan en nivel y ranking. La jornada terminó 4-2 para los Albicelestes, porque cayeron Mariano Navone y Facundo Díaz Acosta.

A Juanma le toca Alcaraz

En un duelo sudamericano, JM Cerúndolo le ganó a Nicolás Mejía, por 6-4 y 6-4, para anotar su nombre en la segunda vuelta del Masters 1000 asiático. Una vez consumada la victoria tendrá uno de los desafíos más grandes del circuito profesional actual: Carlos Alcaraz.

Tirante también ganó en sets corridos y tendrá otro rival de peso en la próxima instancia: Rafa Jódar. Para llegar a ese juego, superó por 6-4 y 6-2 a Hamad Medjedovic. Por el nivel del Thiago, se viene un gran duelo en el MS.

Báez y Ugo Carabelli lo dieron vuelta

Sebastián Báez venció a Marcos Girón por 1-6, 6-3, 6-4 y avanzó a una segunda ronda donde lo espera nada menos que el campeón defensor Valentin Vacherot. El 55 del ranking ATP cortó la racha de cuatro derrotas seguidas como para terminar la temporada con un mejor estado de ánimo.

Báez tuvo una alegría, en medio de una temporada muy irregular. (Archivo)

Camilo Ugo Carabelli, que había perdido el partido de apertura en sus últimos siete eventos a nivel profesional, superó a Ilia Simakin (154°), por 2-6, 6-2, 7-5. También tendrá un duro escollo en la próxima instancia: Felix Auger-Aliassime.

Caídas de la Nave y Díaz Acosta

En uno de los primeros turnos de la jornada se presentó Facundo Díaz Acosta y fue derrota ante Nuno Borges, quien ganó el tie break del primer set y rompió el partido: 7-6 (5) y 6-2. Más tarde le tocó a Mariano Navone, quien tuvo otro debut complejo y cayó ante Pablo Carreño Busta, por 4-6, 7-5 y 6-3.