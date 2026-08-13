Cuatro argentinos debutan en el Masters 1000 de Cincinnati: rivales y horarios de cada uno

Este viernes arranca el Masters 1000 de Cincinnati que tendrá la participación de nueve argentinos en total. En medio de la definición del Masters 1000 de Montreal, dará inicio un nuevo certamen de la categoría.

En la jornada inaugural saldrán cuatro tenistas albicelestes a la cancha. El primero en debutar será Camilo Ugo Carabelli (75°) que no antes de las 14:00 se verá las caras contra Kecmanovic (60°). El Brujo viene de caer en primera ronda de Montreal y tratará de avanzar ante el serbio.

En simultaneo, Thiago Tirante (64°) comenzará su camino en Estados Unidos ante el británico Choinski (88°). El platense, de gran semana en Canadá donde llegó a los octavos de final, estará por primera vez dentro del Top 50 desde el próximo lunes.

No antes de las 15:00, Román Burruchaga (58°) se medirá ante el alemán Struff (42°). Por último, aproximadamente a las 17:00, Mariano Navone (44°) tendrá un duro choque contra el belga Collignon (38°). La Nave viene de obtener dos valiosas victorias en Montreal ante Berretini y Vacherot y buscará seguir en racha en esta superficie.

También por la primera ronda jugarán mañana Sebastián Báez (48°) y Juan Manuel Cerúndolo (52°). El primera tendrá un duro debut ante el búlgaro Dimitrov y el menor de los hermanos se enfrentará a un jugador proveniente de la Qualy.

El último que se metió en el cuadro principal fue Marco Trungelliti (91°). «El Hombre Qualy» derrotó al histórico japonés Nishikori en la última ronda de la clasificación y jugará la primera ronda de un Masters 1000 de cemento luego de 10 años. El santiagueño todavía no conoce rival.

Trungelliti jugará el cuarto torneo de esta categoría en su carrera.

Por otro lado, Francisco Cerúndolo (23°) y Tomás Etcheverry (30°) comenzarán su recorrido en Cincinnati recién en la segunda ronda al estar dentro de los 32 preclasificados. Ambos vienen de perder en el debut de singles ante Montreal, pero juntos llegaron a las semifinales de dobles del torneo.

Además, en el cuadro femenino todavía no hay ninguna argentina, pero Nadia Podoroska buscará meterse al certamen. En la última ronda de la Qualy, la rosarina jugará desde las 13 ante la colombiana Arango.

El Masters 1000 de Cincinnati comenzará hoy y finalizará el domingo 23 de agosto. Es uno de los últimos torneos previos al US Open, el último Grand Slam de la temporada.

Toda la jornada y el torneo se podrá seguir a través de ESPN y Disney+. Los horarios corresponden a Argentina.