La Selección Argentina definió dónde hará base en el Mundial 2026

Faltan poco más de cuatro meses para que comience el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y la Selección Argentina ya definió dónde hará base.

En un comunicado oficial, la AFA confirmó que Kansas City será la ciudad que hospedará a los campeones del mundo durante la fase inicial del torneo: “Tras varios viajes de inspección encabezados por el preparador físico Luis Martín; el preparador físico alterno Juan Tamone; y los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas, y luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión de que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia, de acuerdo con las distancias entre ciudades, pero principalmente por las comodidades para la delegación”, argumentaron.

#SelecciónMayor El equipo comandado por Lionel Scaloni hará base en Kansas City.



El debut de la Selección en el Mundial será el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) ante Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Luego, el conjunto albiceleste deberá viajar a Dallas para enfrentar a Austria, por la segunda fecha, el lunes 22, en el AT&T Stadium, a partir de las 14.

De esta manera, lo más probable es que la delegación viaje un día antes del partido para pasar la noche allí y disputar el encuentro en el primer turno de la jornada. Después del compromiso, Argentina regresará a Kansas, donde continuará con sus entrenamientos de cara al último partido del Grupo J: será el viernes 27, nuevamente en el Arrowhead Stadium, ante Jordania, desde las 23.

En caso de avanzar como primero del grupo, el equipo capitaneado por Lionel Messi disputaría los 16avos de final en Miami, posiblemente frente a España o Uruguay. De todos modos, una vez finalizada la fase de grupos, la delegación podría evaluar un cambio de sede, ya que por la extensión del territorio estadounidense la logística y los traslados serán un factor clave a lo largo del Mundial.