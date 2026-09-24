Datos, hora y TV: Argentina se mide con Paraguay en busca del oro en los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina de Fútbol 19 va por el título y la medalla de oro enfrentándose a Paraguay, encuentro que se disputará mañana desde las 15:00 en el Estadio Marcelo Bielsa, por la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El encuentro será televisado en vivo por TyC Sports.

La Albiceleste viene de ganar agónicamente por 1-0 ante Perú, mientras que la Albirroja se clasificó de la misma manera contra Chile. Ambos irán por la gloria y por un nuevo duelo entre sí, tras haberse enfrentado en zona de grupos, donde los guaraníes se impusieron por 2 a 1.

La Albiceleste comenzó el torneo con el pie izquierdo justamente ante Paraguay. Pero luego, los chicos que dirige Diego Placente pudieron recuperarse tras imponerse por 1 a 0 ante Uruguay, cerrando la fase de grupos con un épico empate ante Venezuela, con gol en el último minuto de Rodrigo Tulián.

¡AGÓNICO GOL DE ARGENTINA!



A los 90', Espíndola puso el 1-0 ante Perú en las semifinales de los Juegos Suramericanos. pic.twitter.com/WcCxIXhcPd — TyC Sports (@TyCSports) September 23, 2026

Por último, el pasado miércoles, el elenco albiceleste repitió la épica y derrotó por 1-0 a Perú con un tanto de Santiago Espíndola a los 89 minutos de juego, asegurándose de esa forma una medalla y la chance de título.

Paraguay, en tanto, luego de vencer a Argentina siguió su camino en los juegos derrotando a la Vinotinto por 2 a 0 y sellando su pase a semifinales con una fecha de antelación. En el cierre del Grupo B, el combinado guaraní igualó 1-1 ante Uruguay.

Su siguiente escollo fue Chile y la definición fue muy similar a la de Argentina se metió en la definición: a segundos del pitazo final, Milan Freyres puso el 1-0 para que Paraguay sueñe con la medalla dorada.

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🇦🇷 #Argentina empató 1-1 con Venezuela y el miércoles enfrentará a Perú por el pase a la final de los Juegos en Rosario 🏅 pic.twitter.com/GubWXMh4k1 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 21, 2026

Probables formaciones

Argentina: Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Ramiro Tulián. DT: Diego Placente.

Paraguay: Leonardo Sosa; Mateo Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández, Kevin Amarilla; Junior Gamarra, Giovanni Gómez, Joaquín Bogarín, Pedro Zarza; Eduardo Delmás y José Buhring. DT: Antolín Alcaraz.