Datos, hora y TV: Argentina se mide con Paraguay en busca del oro en los Juegos Suramericanos
El encuentro se disputará mañana desde las 15 en el Coloso Marcelo Bielsa. Será el segundo duelo entre ambos seleccionados, tras la victoria guaraní en la fase de grupos.
La Selección Argentina de Fútbol 19 va por el título y la medalla de oro enfrentándose a Paraguay, encuentro que se disputará mañana desde las 15:00 en el Estadio Marcelo Bielsa, por la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El encuentro será televisado en vivo por TyC Sports.
La Albiceleste viene de ganar agónicamente por 1-0 ante Perú, mientras que la Albirroja se clasificó de la misma manera contra Chile. Ambos irán por la gloria y por un nuevo duelo entre sí, tras haberse enfrentado en zona de grupos, donde los guaraníes se impusieron por 2 a 1.
La Albiceleste comenzó el torneo con el pie izquierdo justamente ante Paraguay. Pero luego, los chicos que dirige Diego Placente pudieron recuperarse tras imponerse por 1 a 0 ante Uruguay, cerrando la fase de grupos con un épico empate ante Venezuela, con gol en el último minuto de Rodrigo Tulián.
¡AGÓNICO GOL DE ARGENTINA!— TyC Sports (@TyCSports) September 23, 2026
A los 90', Espíndola puso el 1-0 ante Perú en las semifinales de los Juegos Suramericanos. pic.twitter.com/WcCxIXhcPd
Por último, el pasado miércoles, el elenco albiceleste repitió la épica y derrotó por 1-0 a Perú con un tanto de Santiago Espíndola a los 89 minutos de juego, asegurándose de esa forma una medalla y la chance de título.
Paraguay, en tanto, luego de vencer a Argentina siguió su camino en los juegos derrotando a la Vinotinto por 2 a 0 y sellando su pase a semifinales con una fecha de antelación. En el cierre del Grupo B, el combinado guaraní igualó 1-1 ante Uruguay.
Su siguiente escollo fue Chile y la definición fue muy similar a la de Argentina se metió en la definición: a segundos del pitazo final, Milan Freyres puso el 1-0 para que Paraguay sueñe con la medalla dorada.
🏆 #Sub19 – #Suramericanos2026— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 21, 2026
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🇦🇷 #Argentina empató 1-1 con Venezuela y el miércoles enfrentará a Perú por el pase a la final de los Juegos en Rosario 🏅 pic.twitter.com/GubWXMh4k1
Probables formaciones
Argentina: Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Ramiro Tulián. DT: Diego Placente.
Paraguay: Leonardo Sosa; Mateo Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández, Kevin Amarilla; Junior Gamarra, Giovanni Gómez, Joaquín Bogarín, Pedro Zarza; Eduardo Delmás y José Buhring. DT: Antolín Alcaraz.
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