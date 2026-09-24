SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Murió Marcos Franchi, histórico representante de Diego Maradona y manager de Riquelme

Tenía 75 años y estuvo junto al diez cuando a este le "cortaron las piernas". El empresario padecía una grave enfermedad. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Murió Marcos Franchi, exrepresentante de Maradona.

Murió Marcos Franchi, exrepresentante de Maradona.

Marcos Franchiex representande de Diego Maradona y de Juan Román Riquelme, falleció este jueves a los 75 años de edad. El empresario acompañó al Diez desde el segundo semestre de 1990 y 1994, por lo que vivió de cerca una etapa movida en la vida del astro argentino.

Marcos Franchi estuvo junto a Diego Maradona en las suspensiones por dóping en Napoli y en el Mundial de Estados Unidos con la Selección Argentina.

Junto al abogado Daniel Bolotnicoff, Franchi acompañó a Diego en momentos clave de su carrera profesional, incluyendo su breve paso por Newell’s en 1993 y el Mundial de Estados Unidos 1994, eb donde se produjo el famoso caso de doping que llevó a Maradona a declarar que le “cortaron las piernas”.

A su vez, vivió de cerca los regresos del Diez a Sevilla y a Newell’s, en 1992 y 1993.

Además del astro argentino, el empresario manejó los caminos futbolísticos de Juan Román Riquelme, Matías Almeyda, Diego Placente, Bernardo Romeo, Diego Forlán y Diego Markic, entre otros.

Como agente del ídolo de Boca quedó en el medio del cruce que tuvo con Maradona, cuando el enganche renunció a la Selección Argentina que el astro dirigía técnicamente.

El ex representante tenía 75 años de edad y atravesaba una dura enfermedad, por la que se encontraba internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires.


Temas

Diego Maradona

Marcos Franchiex representande de Diego Maradona y de Juan Román Riquelme, falleció este jueves a los 75 años de edad. El empresario acompañó al Diez desde el segundo semestre de 1990 y 1994, por lo que vivió de cerca una etapa movida en la vida del astro argentino.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén