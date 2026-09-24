Murió Marcos Franchi, histórico representante de Diego Maradona y manager de Riquelme

Marcos Franchi, ex representande de Diego Maradona y de Juan Román Riquelme, falleció este jueves a los 75 años de edad. El empresario acompañó al Diez desde el segundo semestre de 1990 y 1994, por lo que vivió de cerca una etapa movida en la vida del astro argentino.

Marcos Franchi estuvo junto a Diego Maradona en las suspensiones por dóping en Napoli y en el Mundial de Estados Unidos con la Selección Argentina.

Junto al abogado Daniel Bolotnicoff, Franchi acompañó a Diego en momentos clave de su carrera profesional, incluyendo su breve paso por Newell’s en 1993 y el Mundial de Estados Unidos 1994, eb donde se produjo el famoso caso de doping que llevó a Maradona a declarar que le “cortaron las piernas”.

A su vez, vivió de cerca los regresos del Diez a Sevilla y a Newell’s, en 1992 y 1993.

Además del astro argentino, el empresario manejó los caminos futbolísticos de Juan Román Riquelme, Matías Almeyda, Diego Placente, Bernardo Romeo, Diego Forlán y Diego Markic, entre otros.

Como agente del ídolo de Boca quedó en el medio del cruce que tuvo con Maradona, cuando el enganche renunció a la Selección Argentina que el astro dirigía técnicamente.

El ex representante tenía 75 años de edad y atravesaba una dura enfermedad, por la que se encontraba internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires.