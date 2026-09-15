De Neuquén a New Jersey: Natassja Kolff jugará la NCAA para la Universidad de Rutgers

Kolff, en el Ruca Che y con la camiseta de Obras. Hizo las valijas y marchó a Estados Unidos. (Archivo Matías Subat)

“Me enteré que ellos siguieron mucho mis pasos. Yo no lo sabía, aunque siempre intenté dar lo máximo porque no sabés que te pueden estar mirando”. Así, todavía sorprendida, Natassja Kolff contó sus primeras sensaciones desde New Jersey. La basquetbolista neuquina dio el gran salto de su carrera y jugará la NCAA para la Universidad de Rutgers.

A horas de cumplir 22 años (Neuquén, 16 de septiembre de 2004), Naty concretó otro de sus objetivos y contó los detalles. “Esta posibilidad llegó realmente sin esperarla. Fue de un día de un día para el otro y después de analizarla, acepté. Es una hermosa oportunidad de crecer, de probar mis propios límites. Creo que era un buen momento para dar este paso”, afirmó.

La neuquina fue y es una habitué de la selección, desde las categorías formativas.

Llenar formularios hasta las 4 de la mañana

“La verdad es que mi familia me recontra acompañó en todo este proceso –siguió-. Hubo buena predisposición de todos lados y aunque se hizo bastante extenso por los temas de papeleo, fuimos para adelante. Me tuve que quedar hasta las cuatro de la mañana completando formularios y todavía sigo”.

La interna de 1.88 metros tendrá hoy su primer entrenamiento, pero la previa ya fue muy positiva. “La gente me recibió súper bien, es un ambiente muy lindo y es totalmente diferente a lo que conocía del básquet”, contó Kolff, que ya tuvo una experiencia en Europa, cuando jugó en Islas Canarias.

Antes y después de ese paso por el Viejo Continente, Natassja tuvo un largo periplo por varios clubes y vistió cuatro cascas de la zona. “Las bases que tuve en Argentina fueron claves y siempre me ayudaron, desde Club Plottier, Español, Independiente, Pacífico….La verdad es que me fortalecieron un montón y siempre tengo lindos recuerdos de todos esos equipos, porque fueron momentos muy felices en mi carrera”, afirmó.

Naty (arriba, centro) en su último paso por la zona. Ganó la Liga Federal con Independiente.

Y remató: “Neuquén es mi lugar, me hizo enamorarme del deporte y hoy estoy acá, agradecida por esta oportunidad”.

Rutgers, su nuevo equipo

Kolff, que cortó su vínculo con Obras Basket, equipo top de la Liga Femenina, detalló que “La conferencia es muy competitiva, se llama Big Ten y es una de las más duras que tiene el país. Va a estar muy buena para poder medirme con otras jugadoras”.

La neuquina con su primera remera de Rutgers.

“Hablé con el entrenador (Gary Redus II) y me enteré que ellos siguieron mucho mis pasos. Yo no lo sabía, aunque siempre intenté dar lo máximo porque no sabés que te pueden estar mirando. Vio parte del Mundial y después mi última temporada en Obras, que fue muy competitiva y en base a eso tomó la decisión de contratarme. También quiero agradecer a mi último club, porque me dieron un lugar y fue muy importante en mi carrera”, agregó.

Redus, el entrenador de Naty en Rutgers.

Ya conoció el lugar de entrenamiento, también se sacó los miedos de las primeras horas y ahora está lista para poner en marcha una nueva ilusión: “Ahora se viene una adaptación nueva, distinta, no sólo en el básquet, sino también en la universidad. Creo que lo voy a conseguir rápido porque soy una persona bastante persistente”.