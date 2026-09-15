Ni gimnasio ni pesas: el ejercicio que Iggy Pop practica cada mañana a los 79 años

A los 79 años, Iggy Pop continúa subiéndose a los escenarios con la energía y la actitud desafiante que marcaron buena parte de su carrera. Sin embargo, lejos de una exigente rutina de gimnasio, el músico encontró en una práctica de origen chino uno de sus principales hábitos para comenzar el día: el Qigong.

James Newell Osterberg Jr., su verdadero nombre, lleva más de cinco décadas convertido en una de las figuras más influyentes del rock. Conocido como el «Padrino del Punk», construyó además una identidad escénica inconfundible, marcada durante años por conciertos explosivos y una enorme exigencia física.

Hoy mantiene buena parte de esa energía, aunque adaptó sus hábitos al paso del tiempo. En una entrevista con GQ España, el cantante contó cómo organiza sus mañanas y reveló que dedica entre 15 y 30 minutos diarios a ejercicios de respiración y movimientos de Qigong.

Qué es el Qigong, el ejercicio que practica Iggy Pop todas las mañanas

El Qigong —también escrito Chi Kung— es una práctica tradicional china que combina movimientos corporales suaves, respiración y concentración.

En lugar de comenzar la jornada con pesas o una sesión intensa de entrenamiento, Iggy Pop explicó que incorpora esta disciplina a su rutina matutina.

«Durante unos 15 o 30 minutos, hago ejercicios de respiración con movimientos Qigong o ejercicios más occidentales cuando tengo tiempo», contó el músico a GQ España.

No se trata de un hábito reciente. Ya en una entrevista de 2019 con la edición estadounidense de GQ, el artista mencionaba el Qigong y la natación en el mar entre las prácticas que formaban parte de su vida cotidiana.

La particular rutina de Iggy Pop a los 79 años

Las mañanas del cantante comienzan mucho antes de lo habitual. Suele despertarse entre las 5 y las 7, un horario que, según explicó, fue adoptando naturalmente con el paso de los años.

Su primera actividad es bastante más tranquila que sus históricas presentaciones sobre un escenario: toma café en la cama.

Después busca acercarse al agua siempre que las circunstancias se lo permiten. Puede ser el mar o una piscina. Allí intenta nadar durante un rato para refrescarse y relajarse.

También consulta el pronóstico del tiempo, pero procura no comenzar el día leyendo inmediatamente las noticias. Recién después llega el momento de los ejercicios de respiración y Qigong.

Qué desayuna Iggy Pop

Otra característica de su rutina es la sencillez. Después del ejercicio, alrededor de las 9 de la mañana llega el desayuno.

Según detalló en la entrevista, suele elegir jugo de naranja natural, yogur y algunos frutos secos antes de comenzar con sus actividades profesionales.

El descanso también ocupa un lugar particular en su vida. Iggy Pop contó que con los años comenzó a sentir cada vez más natural despertarse con la salida del sol y tener sueño cuando empieza a oscurecer.

Solo modifica esos horarios cuando tiene compromisos sociales o, inevitablemente, cuando debe ofrecer un concierto.

Iggy Pop, una leyenda del rock que sigue sobre los escenarios

La disciplina contrasta con la imagen salvaje que acompañó al músico durante buena parte de su carrera.

Al frente de The Stooges, Iggy Pop se convirtió desde finales de los años 60 en uno de los grandes precursores del punk. Sus presentaciones fueron célebres por una intensidad que rompía con las convenciones de la época: cantaba sin remera, se lanzaba sobre el público y transformaba cada concierto en una experiencia imprevisible.

Con el paso de las décadas abandonó algunas de aquellas prácticas de mayor riesgo, pero no su presencia física sobre el escenario.

A los 79 años, su manera de mantenerse activo parece haber cambiado de forma: menos excesos y una rutina mucho más ligada al movimiento, la respiración, la natación y el respeto por sus propios horarios.

Una fórmula personal que, como ocurre con cualquier rutina de entrenamiento, responde a sus preferencias y condiciones particulares y no necesariamente funciona de la misma manera para todas las personas.