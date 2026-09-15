Cómo será la boda de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: ceremonia íntima, invitados y luna de miel

Julieta Prandi y Emanuel Ortega darán un nuevo paso en su historia de amor después de seis años de relación. La pareja se casará este martes 15 de septiembre en San Isidro, en una ceremonia íntima de la que participarán únicamente familiares y amigos cercanos.

La noticia fue revelada por Ángel de Brito en LAM (América TV), donde contó que la modelo y conductora y el hijo de Palito Ortega habían decidido mantener los preparativos con absoluta reserva.

La ceremonia civil está prevista para el mediodía y, a diferencia de otros grandes casamientos del mundo del espectáculo, Prandi y Ortega optaron por una celebración pequeña y alejada de la exposición mediática.

Cómo será el casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Según reveló De Brito, la pareja dará el sí en San Isidro y posteriormente compartirá un almuerzo en un restaurante junto a su círculo más íntimo.

Por el lado de Julieta estarán sus hijos, sus padres, su hermana y su mejor amiga. Emanuel estará acompañado por sus padres, Ramón «Palito» Ortega y Evangelina Salazar, sus hijos, hermanos y algunos amigos.

La intención de los novios habría sido mantener la ceremonia en secreto hasta último momento para poder disfrutar del día sin un gran despliegue mediático.

De hecho, De Brito contó la noticia como un enigmático durante LAM y aseguró que los protagonistas no tenían previsto anunciar públicamente el casamiento antes de la ceremonia.

El destino elegido para la luna de miel

Después del Registro Civil y del almuerzo familiar, los recién casados tendrán preparado otro capítulo de la celebración.

Según la información difundida en LAM, Julieta Prandi y Emanuel Ortega viajarán a Miami para disfrutar de su luna de miel y comenzar esta nueva etapa lejos de la exposición que rodeará al casamiento.

Hasta el momento, ninguno de los dos había confirmado públicamente los detalles de la boda.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega: una historia de amor que comenzó por Instagram

La relación comenzó de una manera inesperada en 2020, en plena pandemia. Emanuel Ortega vio una fotografía que Julieta había compartido en Instagram después de un viaje a Cuba y decidió escribirle.

Como no se seguían en la red social, el mensaje quedó inicialmente entre las solicitudes. Cuando Prandi lo encontró, incluso dudó de que se tratara realmente del cantante. Después comenzaron a intercambiar mensajes y posteriormente pasaron a hablar por teléfono.

La conexión avanzó rápidamente y pocos meses después hicieron público el romance.

En una entrevista de aquellos primeros meses, Prandi contó que Emanuel le gustaba desde que era chica y destacó que la relación había llegado en un momento en el que había logrado reconstruirse después de atravesar una etapa personal muy difícil.

Con los años, la pareja consolidó el vínculo y comenzó a compartir también momentos familiares. En distintas oportunidades se mostraron juntos durante viajes y celebraciones, aunque siempre buscaron mantener buena parte de su intimidad fuera de las redes sociales.

Emanuel Ortega, el gran sostén de Julieta Prandi

La relación adquirió una dimensión todavía más profunda durante los últimos años. Emanuel acompañó a Julieta durante el proceso judicial contra su exmarido Claudio Contardi, quien en agosto de 2025 fue condenado a 19 años de prisión.

En las horas previas al veredicto, Prandi había definido públicamente al cantante como su «sostén» y su «amor», mientras que los hijos de Emanuel también expresaron su apoyo hacia ella luego de conocerse la sentencia.

Ahora, seis años después de aquel primer intercambio de mensajes en Instagram, Julieta Prandi y Emanuel Ortega decidieron formalizar su relación con una boda íntima, rodeados de las personas que los acompañaron durante su historia juntos.