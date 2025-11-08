De Rossi: «Siempre recuerdo el cariño de Boca»
Daniele De Rossi fue presentado como nuevo DT del Genoa y volvió a mostrar su cariño por Boca en la conferencia de prensa.
Daniele De Rossi fue anunciado esta semana como el nuevo entrenador del Genoa. El equipo italiano atraviesa un mal momento en la Serie A: se encuentra en zona de descenso y apenas ganó uno de los diez partidos que disputó en la liga.
Sobre el desafío que tiene por delante, el exfutbolista de la Roma comentó que necesitan “hacer felices a los hinchas” y que su objetivo es transmitir que una derrota no significa el fin del mundo. Además, aseguró que buscará adaptarse a las características del plantel: “Adaptaré mis ideas a las necesidades del Genoa. Encontré un equipo con una gran capacidad física”. Su debut será este domingo, cuando el conjunto genovés reciba a la Fiorentina.
De Rossi también reveló que tenía planeado volver a Buenos Aires para presenciar el Superclásico entre Boca y River, pero su reciente llegada al Genoa modificó los planes. “Teníamos preparado un viaje a la Argentina para ver el Superclásico, pero lamentablemente no se pudo”, explicó el entrenador.
Además, recordó con cariño a los hinchas del Xeneize: «Siempre recuerdo el cariño de mis viejos amigos de Boca, así como sucede con la Roma». A comienzos de año, el «Tano» había dejado en claro que le gustaría tener su experiencia como entrenador de Boca: «Me encantaría dirigir a Boca, dejé esa puerta abierta porque quiero volver», y recordó como fue su paso: «Me mudé allí y fue una verdadera locura. La gente, el gobierno, todos hablan de Boca Juniors»
El lazo entre Genoa y Boca
La relación entre el Genoa y Boca tiene raíces históricas que se remontan a los orígenes del barrio de La Boca, poblado a fines del siglo XIX por inmigrantes italianos, en su mayoría genoveses. De esa herencia nació el apodo “xeneize”, que en dialecto genovés significa precisamente “genovés”, y que terminó por definir la identidad del club argentino.
Con el paso del tiempo, esa conexión se mantuvo viva y hoy forma parte del folklore futbolero. En las tribunas del estadio Luigi Ferraris es habitual ver banderas azul y oro, y en redes sociales ambos clubes suelen compartir gestos de hermandad. Incluso, este año el Genoa lanzó una camiseta especial en homenaje a Boca, con motivo de los 120 años de su fundación.
