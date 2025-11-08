De Rossi: «Siempre recuerdo el cariño de Boca»

Daniele De Rossi fue anunciado esta semana como el nuevo entrenador del Genoa. El equipo italiano atraviesa un mal momento en la Serie A: se encuentra en zona de descenso y apenas ganó uno de los diez partidos que disputó en la liga.

Sobre el desafío que tiene por delante, el exfutbolista de la Roma comentó que necesitan “hacer felices a los hinchas” y que su objetivo es transmitir que una derrota no significa el fin del mundo. Además, aseguró que buscará adaptarse a las características del plantel: “Adaptaré mis ideas a las necesidades del Genoa. Encontré un equipo con una gran capacidad física”. Su debut será este domingo, cuando el conjunto genovés reciba a la Fiorentina.

De Rossi también reveló que tenía planeado volver a Buenos Aires para presenciar el Superclásico entre Boca y River, pero su reciente llegada al Genoa modificó los planes. “Teníamos preparado un viaje a la Argentina para ver el Superclásico, pero lamentablemente no se pudo”, explicó el entrenador.

Además, recordó con cariño a los hinchas del Xeneize: «Siempre recuerdo el cariño de mis viejos amigos de Boca, así como sucede con la Roma». A comienzos de año, el «Tano» había dejado en claro que le gustaría tener su experiencia como entrenador de Boca: «Me encantaría dirigir a Boca, dejé esa puerta abierta porque quiero volver», y recordó como fue su paso: «Me mudé allí y fue una verdadera locura. La gente, el gobierno, todos hablan de Boca Juniors»

El lazo entre Genoa y Boca

La relación entre el Genoa y Boca tiene raíces históricas que se remontan a los orígenes del barrio de La Boca, poblado a fines del siglo XIX por inmigrantes italianos, en su mayoría genoveses. De esa herencia nació el apodo “xeneize”, que en dialecto genovés significa precisamente “genovés”, y que terminó por definir la identidad del club argentino.

Con el paso del tiempo, esa conexión se mantuvo viva y hoy forma parte del folklore futbolero. En las tribunas del estadio Luigi Ferraris es habitual ver banderas azul y oro, y en redes sociales ambos clubes suelen compartir gestos de hermandad. Incluso, este año el Genoa lanzó una camiseta especial en homenaje a Boca, con motivo de los 120 años de su fundación.