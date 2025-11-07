Superclásico en La Bombonera: Boca tiene todo listo y River mantiene el misterio

No es un Superclásico más. Además de la rivalidad de toda la vida, Boca y River se juegan su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Boca suma 56 puntos y se ubica segundo en la tabla anual, mientras que River aparece tercero con 52, en zona de repechaje para la Copa Libertadores. Detrás, Argentinos Juniors y Riestra, con 51, acechan de cerca. Por eso, el duelo en La Bombonera promete ser clave para las aspiraciones de ambos equipos.

Boca, con el equipo confirmado

Claudio Úbeda tiene todo definido. El “Sifón” repitió la formación en los últimos dos entrenamientos y solo haría una modificación respecto al triunfo ante Estudiantes en La Plata.

Agustín Marchesín será el arquero, pese a no atravesar su mejor momento. En defensa, los cuatro nombres salen de memoria: Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

La única variante se dará en el mediocampo: Leandro Paredes volverá a la titularidad para acompañar a Milton Delgado en el eje. Por el costado derecho estará Carlos Palacios y por el izquierdo Exequiel Zeballos. En ataque, Milton Giménez y Miguel Merentiel repetirán como dupla ofensiva.

Gallardo, entre dudas y alternativas

En River, el panorama es distinto. Marcelo Gallardo todavía no confirmó su equipo y evalúa distintas opciones para intentar revertir el mal momento.

El “Muñeco” ensayó con una línea de cinco defensores, esquema que ya utilizó en anteriores visitas a La Bombonera. Franco Armani será el arquero, mientras que Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña parecen tener su lugar asegurado.

En el lateral derecho, Gonzalo Montiel será titular si se recupera del esguince en la rodilla; si no llega, jugará Fabricio Bustos. Para completar la línea, Paulo Díaz y Juan Carlos Portillo pelean por un puesto, con leve ventaja para el ex Talleres por su polifuncionalidad.

En el medio, Enzo Pérez podría volver al once inicial. Con Juanfer Quintero y Salas ya adentro, el DT debe resolver dos lugares más. Uno podría ser para Sebastián Driussi, que será evaluado hasta último momento por una molestia muscular en el isquiotibial.

El último lugar se lo disputan Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Nacho Fernández y Maxi Meza, alternativas que Gallardo sigue probando a horas del gran duelo por la fecha 15 del Torneo Clausura, con arbitraje de Nicolás Ramírez.