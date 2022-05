Dejaron el título vacante y el argentino Peralta tendrá revancha inmediata

Yamil Peralta fue despojado de la victoria en un polémico fallo de los jurados, pero el Consejo Mundial de Boxeo decidió dejar el título vacante y ordenó una revancha. Gentileza.

Un poco de justicia después del escándalo ocurrido el pasado sábado en Canadá. Luego de que Yamil Peralta fuera privado de una legítima victoria sobre el canadiense Ryan Rozicki, a quien brindó una lección de boxeo pero fue victima de un fallo localista dividido en su contra, en su pelea por el título internacional crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) vacante, la entidad se expidió y fue contundente. El título permanece vacante, se ordenó la revancha obligatoria, y el resultado no será considerado ni incidirá en la elaboración del próximo ranking mundial.

En Nueva Escocia, el hasta entonces invicto Peralta, doble olímpico y actual campeón argentino y latino CMB, dominó con suma holgura a Rozicki durante diez rounds, en la pelea central de la noche televisada. Incluso el árbitro local Hubert Earle le descontó un punto al argentino, producto de supuestos amarres, cuando quien cometía las faltas era su rival.

La superioridad del bonaerense era abrumadora, frente a un canadiense que jamás pudo encontrarlo sobre el ring, ni mucho menos conectarle con claridad. Pero, los jueces fallaron una insólita decisión dividida en su contra, con tarjetas de 97-93 y 95-94 para Rozicki, y 95-94 para el visitante.

A partir de eso, se desató el escándalo. El fallo fue repudiado unánimemente por todo el ambiente boxístico y la prensa especializada del mundo. Incluso el propio Rozicki sobre el ring le levantó la mano a Peralta, y después lo repitió en conferencia de prensa y en cada entrevista, que el legítimo vencedor debía ser el argentino. Por todo ello, el CMB actuó rápidamente y fue contundente.

El CMB nombró un panel de oficiales para revisar la pelea y determinó por unanimidad que Peralta debería haber obtenido la victoria. Se ordenará una revancha inmediata con la condición de que un panel completamente neutral sancione la pelea de revancha.

El comité de clasificaciones no considerará el resultado en su evaluación para los rankings oficiales de mayo, aunque sí el desempeño de ambos, donde Peralta fue superior.

Cabe remarcar que el tercer punto significa no solo que, como mínimo, Peralta no descenderá en el ranking, lo que sucedería ante una derrota en términos normales, sino que, al considerarse el desarrollo de la pelea favorable al argentino pero no el resultado, debería subir algunos peldaños en el listado.