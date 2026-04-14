Del Alto Valle a la élite: Ciro Álvarez brilló en el Argentino Juvenil de ajedrez

Entre el 2 y el 5 de abril, Villa Martelli fue sede del Campeonato Argentino de Menores (CAM 2026), uno de los torneos más exigentes del calendario nacional de ajedrez juvenil. Allí, Ciro Álvarez, representante del Club de Ajedrez del Alto Valle, firmó una actuación consagratoria que lo posiciona entre los talentos más destacados de su categoría.

Ciro compitió en la división Sub 16 absoluto, considerada una de las más duras del certamen por la calidad de sus participantes. No se trata solo de jugar, sino de medirse frente a los mejores proyectos del país. En ese contexto, el ajedrecista valletano finalizó en un meritorio 6° puesto entre 54 jugadores, mejorando ampliamente su preclasificación inicial, que lo ubicaba en el lugar 15.

El torneo también le presentó desafíos de máxima exigencia: enfrentó a los tres mejores jugadores del ranking nacional. Si bien cayó ante el primero y el segundo, logró unas valiosas tablas frente al tercero, en una partida de alto nivel.

Ciro representó al Alto Valle en Buenos Aires y firmó una actuación consagratoria. (Foto: Gentileza)

Durante gran parte de la competencia, Álvarez se mantuvo en las primeras mesas. De hecho, hasta la cuarta ronda permanecía invicto, consolidando una performance sólida y regular. Cerró su participación con un balance de cinco victorias, un empate y dos derrotas, además de sumar 23 puntos a su ranking internacional (Elo).

Con un estilo de juego dinámico, basado en la táctica y posiciones explosivas, Ciro dejó una marca en el torneo y confirmó su crecimiento sostenido. El resultado es fruto de un trabajo constante: horas de estudio, análisis y entrenamiento sin pausas, incluso los fines de semana, según aseguran desde su entorno.

Su desempeño en el CAM 2026 no solo refleja su presente, sino que lo proyecta como una de las promesas del ajedrez argentino. «Ciro se esfuerza día a día para ser un poquito mejor que ayer demostrando que la constancia y la pasión te acercan cada vez a los sueños», indicaron.